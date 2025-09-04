מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון יהודה מורגנשטרן התארח באולפן הפודקאסטים של ערוץ 7 לשיחה עם עו"ד נאור גלברג, והסביר על ההגרלה הקרובה בתוכנית "דירה בהנחה".

הוא פתח בקריאה לציבור להצטרף להגרלה הקרובה, "אני רוצה לבוא ולהגיד לאנשים, תבואו ותירשמו, תוציאו את תעודת הזכאות, אל תשבו על הגדר ותגידו רגע, כדאי, לא כדאי. תבינו שהסיכון לא קיים".

מורגנשטרן הסביר כי מדובר בהגרלה רחבת היקף הכוללת למעלה מ-7,500 יחידות דיור. לדבריו, "זאת הגרלה שאני מתרגש פעמיים: אחרי תקופה ללא הגרלות, אנחנו שמחים ורואים את ההיענות בציבור, והדבר השני - זו הגרלה שיש בה עד 50% עדיפות לחיילי מילואים".

במהלך השיחה התייחס מורגנשטרן גם להרחבת תנאי הזכאות, וציין תיקון משמעותי שהוביל השר חיים כץ. "זוג שהיה נשוי בגיל 25 או 30 ללא ילדים היה זכאי להוציא תעודת זכאות, אך אם האישה התאלמנה - היא לא הייתה זכאית להירשם עד גיל 35. את הדבר הזה אנחנו רוצים לשנות, ובעצם להכניס גם כן אלמנים ואלמנות שיוכלו לבוא ולקבל את תעודת הזכאות. זה חידוש, זה לא היה עד היום".

מורגנשטרן התייחס גם לפשטות ההליך וציין כי כיום ניתן להירשם בצורה מקוונת. "תיכנסו לגוגל, תכתבו 'דירה בהנחה', תיכנסו לאתר. זה מאוד פשוט. היום אפשר להוציא את הכל מרחוק. אתה מוציא תעודת זכאות, נרשם לשלושה מקומות, וכל המידע על ההגרלה נמצא באתר".

בנוגע להמשך הדרך הדגיש מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון כי "התוכנית כאן בשביל להימשך... יהיו לנו עוד הגרלות בשנה הקרובה". הוא קרא לציבור לא להתייאש, "אל תרימו ידיים, יהיו הגרלות נוספות".

לדבריו, התוכנית מעניקה מענה נקודתי אך גם מהווה חלק מחזון רחב יותר של הגדלת ההיצע במשק הדיור. "עבור כל מי שמקשיב לנו ורוצה להירשם - זה פתרון מלא. מבחינתי, כמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, אני מסתכל על תמונה הרבה יותר גדולה. המשימה שלנו זה להגדיל את ההיצע. כיום כשאנחנו מדברים יש 200 אלף יחידות דיור בבנייה במדינת ישראל".

בהמשך אף פירט כי מתוכן כ-110 אלף נמכרו "על הנייר" וכ-85 אלף עדיין ממתינות לשיווק מלא. "זה אומר שיש לנו היום הרבה מאוד היצע. הכוח נמצא אצלכם הרוכשים. מי שיזכה בדירה בהנחה - הכוח אצלו שם, ומי שלא ונמצא בשוק החופשי יודע לנהל עכשיו משא ומתן".

מורגנשטרן סיכם את יעדיו לשנים הקרובות ואמר, "השאיפה שלנו היא להגיע ל-70 אלף עסקאות. כשאנחנו נצליח לייצר כ-25 עד 30 אלף יחידות דיור בשנה במסגרת דירה בהנחה - זה פסגת החלומות שלי".