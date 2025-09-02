רשות שדות התעופה פרסמה הבוקר (שלישי) אזהרה לנוסעים היוצאים מנתב"ג מפני שימוש בשירותי חניה חיצוניים המוצעים על ידי סדרנים ("Valet Parking"). ברשות הדגישו כי שירות זה אינו מופעל בנמל התעופה וכי כל גורם המציע אותו פועל בניגוד לחוק.

במחלקת תלונות הציבור של נתב"ג התקבלו לאחרונה פניות רבות מנוסעים, שטענו כי עם שובם מחו"ל גילו כי רכבם נסע מאות ואף אלפי קילומטרים בזמן ששהו בחופשה. נוסעים אחרים קיבלו רכבים פגועים, ולעיתים אף דו"חות תנועה, קנסות על חניה אסורה ודוחות מהירות. חלקם סיפרו כי לא הצליחו לקבל חשבונית על השירות.

ברשות ציינו כי מדובר ב"חאפרים" בלבד, והבהירו, "הרשות אינה אחראית לנזקים שנגרמים לנוסעים או לרכבים וכל מי שבוחר בשירות כזה נוטל על עצמו את מלוא הסיכון".

בעקבות ריבוי המקרים הודיעה רשות שדות התעופה כי תחריף את צעדי האכיפה נגד החברות הפועלות באופן זה, תגיש תביעות משפטיות, תרחיק את נציגיהן משטחי נתב"ג ותפעל למניעת פעילותן בתחומי השדה.

ברש"ת הדגישו כי החלופה הרשמית והבטוחה היא שימוש בחניוני הרשות לטווח קצר או ארוך הממוקמים ברחבי נתב"ג, כאשר מכל החניונים לטווח הארוך מופעל שירות שאטלים חינמי אל הטרמינלים.