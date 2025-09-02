היערכות אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה דובר צה"ל

צה"ל נערך בימים האחרונים לקליטת אנשי המילואים במסגרת מבצע "מרכבות גדעון ב'". ההיערכות כוללת היבטים לוגיסטיים ומבצעיים, מתוך מטרה לאפשר הרחבת לחימה וגיוס נרחב.

במסגרת ההכנות, יחולקו ללוחמים אמצעי לחימה, ציוד אישי מלא וציוד טקטי מותאם למשימות.

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה הקים מתחמי שהייה ממוזגים לצד תשתיות מים, חשמל, מקלחות ושירותים, כדי לספק תנאי שהייה מיטביים.

כוחות הטכנולוגיה והאחזקה בפיקוד הדרום מטפלים בכשירות כלי הרק"מ, תוך ביצוע תיקונים מורכבים תחת אש. במקביל, הלוחמים עוברים סדרת אימונים בלחימה בשטח בנוי ופתוח להעלאת הכשירות המבצעית.

בצה"ל הדגישו כי אגף כוח האדם מרחיב את המענה למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם, ופועל ליצירת מעטפת אישית ככל הניתן.

צה"ל הדגיש כי הוא מוקיר את משרתי המילואים, מביע הערכה לתרומתם לביטחון המדינה וימשיך להבטיח תנאי שירות הולמים וחלוקת עומסים מיטבית.