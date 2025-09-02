באולפנת אמית אוריה בבאר שבע נפתחה שנת הלימודים במבנה המשופץ, לאחר שניזוק במתקפה האיראנית באפריל האחרון.

הטיל שנפל בשטח בית החולים סורוקה הסמוך פגע בחלונות, בתקרה ובריצוף המבנה.

במהלך חופשת הקיץ שופץ המבנה באופן יסודי: הוחלפו חלונות וריצוף, תוקנה התקרה ושופצו חדרי השירותים. עם פתיחת השנה קיבלו התלמידות מבנה מחודש.

בנוסף, אחד המבנים באולפנה עבר חידוש מקיף והוסב ל"בית מיכאל", מרחב לימודי עבור תלמידות שכבת י"ב, אשר נקרא לזכרו של מנהל האולפנה בעבר, מיכאל בנסון ז"ל.

בטקס חנוכת הבית השתתפו ראש העיר באר שבע רוביק דנילוביץ', מנכ"ל רשת אמית ד"ר אמנון אלדר, בני משפחת בנסון, צוות האולפנה ונציגות תלמידות י"ב. במהלך האירוע התקיים טקס גזירת סרט וקביעת מזוזה.

מנהלת האולפנה, נורית דוידי, סיכמה את פתיחת השנה באמירה נרגשת, "אנו פותחות שנה אחרי שהמבנה שלנו נפגע מהמתקפה האיראנית. זו ההזדמנות להודות לעיריית באר שבע ולרשת אמית על המהירות והמקצועיות שבה שופצה האולפנה והמבנה חזר לקדמותו. אף על פי כן ולמרות הכל אולפנת אמית אוריה פותחת שנה מלאה בתקווה, בהתחדשות, ובתחושת שליחות משותפת להמשיך לצמוח וללמוד גם אחרי תקופה לא פשוטה".