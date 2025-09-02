ח"כ סוכות בלשכת גיוס ללא קרדיט

ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) הגיע הבוקר (שלישי) ללשכת הגיוס בתל השומר, כדי לעמוד לצד עשרות צעירים חרדים שהתגייסו במסגרת יום גיוס מיוחד ליחידות החרדיות בצה"ל.

בזמן שבחוץ התקיימה מחאה של פעילי הפלג הירושלמי, שוחח סוכות עם המתגייסים, חיזק אותם וחילק להם שוקולדים.

במסגרת יום הגיוס המיוחד, לצעירים שהוגדרו עריקים ובחרו להתגייס, שובצו הצעירים החרדים ליחידות לוחמות שונות ובהן גדוד נצח יהודה, חטיבת החשמונאים, פלגת הנגב, פלוגת תומר בגבעתי, פלוגת חץ בצנחנים ומשמר הגבול.

סוכות אמר, "הגעתי היום ללשכת הגיוס בתל השומר כדי לחבק ולחזק את החיילים החרדים שהולכים להתגייס, לחלק להם שוקולדים. אל מול אלו שבאים לצעוק עליהם ולבזות אותם. אני כאן כדי לתמוך בהם ולומר להם שעם שלם עומד מאחוריהם".