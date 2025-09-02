השבוע השיק הרב ארי וקסמן, ר"מ בישיבת שעלבים, את שירו החדש "אודך", המשלב פסוקי תהילים עם לחן איטי.

השיר מבוסס על הפסוק "אודך ה' כי עניתני ותהי לי לישועה" ומבטא הודיה על הניסים לצד הכאב של התקופה.

בדבריו הסביר הרב וקסמן כי "בשנתיים האחרונות עם ישראל עבר טלטלות רבות. המלחמה שפרצה לפתע, האבדות הרבות לאורך הדרך, והניסים הקטנים והגדולים. יחד עם הקשיים והכאב, אנחנו מכירים שזוהי זכות לחיות בדור מיוחד, בתוך מהלך אלוקי גדול. מתוך כך לא שוכחים להודות על הניסים הרבים שעם ישראל חווה".

בהמשך הוסיף, "לפעמים יש בשיר את הכח לבטא רגשות מעורבים שיותר קשה לבטא במילים. בשיר הזה, אודך, אני מנסה לבטא את שילוב התחושות שעם ישראל חווה בשנתיים האחרונות. מצד אחד האבדות הרבות לאורך הדרך, ומצד שני הניסים הקטנים והגדולים".

את העיבוד וההפקה המוזיקלית לשיר ביצע ערן קליין, והוא בוצע על ידי הרב וקסמן יחד עם תלמידו הרב בנימין עפשטיין. בליווי הכינור השתתף משה לודקין, תלמיד נוסף של הרב וקסמן.