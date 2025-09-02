גאב"ד 'העדה החרדית' הרב משה שטרנבוך בן ה-99 אירח בביתו בחור ישיבה מאור יהודה עריק שנעצר על ידי המשטרה הצבאית ועודד אותו שלא להתגייס.

הבחור נעצר לאחרונה בשעת לילה מאוחרת בגין אי התייצבות לשירות צבאי וישב במעצר בתל השומר.

במשפט שנערך לו כמה ימים לאחר מכן הצהיר הבחור על כוונתו להתגייס ובעקבות כך שוחרר באופן זמני.

הרב שטרנבוך קרא לבחור "אסיר עולם התורה" ועודד אותו בדברים נוקבים: "צריך לזה מסירות נפש ממש. מתקלקלים שם מיד", הוא טען.

הוא התייחס לטענות הצבא על התאמה לציבור החרדי. "הם מבטיחים שהכל טוב אצלם וכביכול הם מתאימים עבור בחורים חרדיים, אבל הכל שקר וכזב. הם שקרנים, רשעים ארורים".

ראש הישיבה הנחה את הבחור: "תחזיק את עצמך חזק, והקב"ה יחזיק ממך חזק". כשנשאל על איומי הצבא, השיב בנחרצות: "כלום וכלום... תגיד להם שידברו עם הרב שטרנבוך, הוא אסר עליך ללכת לצבא".