אריאל יעקב מרציאנו, ישראלי בן 24, הותקף על ידי כ-20 מפגינים פרו-פלסטיניים ברציף סנטה מוניקה בלוס אנג'לס. המתקפה החלה לאחר שהמפגינים זיהו אותו כישראלי.

מרציאנו, שהגיע ללוס אנג'לס מסקרמנטו לבר המצווה של בן דודו, סיפר לאתר Jewish Journal כי הבחין בעשרות מפגינים המחזיקים דגלי אש"ף ומקסיקו.

"ענדתי את שרשרת המגן דוד שלי, פגשתי גם גבר ישראלי נוסף מלאס וגאס ודיברנו עברית, אז הם הבינו שאנחנו ישראלים", סיפר מרציאנו.

לאחר הזיהוי החלה המתקפה. "בשלב הזה הם תקפו אותי. אחד מהם הכה אותי מאחור, והתחלתי לדמם. אחרים דחפו אותי וקרעו את השרשרת מהצוואר שלי", צוטט מרציאנו.

במהלך התקיפה מרציאנו העלה סרטון לערוץ האינסטגרם שלו בו נראה דם על פניו וקרא: "כל הישראלים בלוס אנג'לס, בואו לסנטה מוניקה - הם פשוט ביצעו בי לינץ' כאן".

לטענתו, חרף נוכחות עוברי אורח רבים, אף אחד לא מיהר לעזור.

בדרכו לתחנת המשטרה הותקף מרציאנו שוב, הפעם בתרסיס פלפל, תוך כדי שצעק "אלוהים יברך את ישראל". הוא ציין כי המשטרה לא יכלה לפעול ביעילות נוכח המספר הגדול של מפגינים.