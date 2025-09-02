ילדה בת 9 הגיעה לבית החולים AZ Zeno שבעיירת הנופש קנוקה הייסט שבבלגיה לאחר שנפלה וחשה כאבים ביד.

על אף שמצבה הוגדר תקין, הרופא שטיפל בה, ד"ר קאסם ארקאווזי, מתמחה ברדיולוגיה ממוצא עיראקי, רשם בדוח הרפואי תחת סעיף "בעיות רפואיות/אלרגיות" כי היא "יהודייה", והוסיף בסוגריים את המילה "ישראל".

הפרשה נחשפה על ידי ארגון JID למאבק באנטישמיות, שהודיע כי בכוונתו להגיש תלונה רשמית לרשויות החוק המקומיות. בארגון קראו להנהלת בית החולים לפטר את הרופא לאלתר.

בארגון תקפו בחריפות את מה שכינו "סימון היהודים" שביצע הרופא, והבהירו כי מדובר באקט אנטישמי מסוכן.

"רופא שמפיץ בגלוי שנאה אנטישמית ואיסלמיסטית הוא איום ישיר לא רק על מטופלים יהודים, אלא גם על חולים מוסלמים סונים", מסרו. "אנו קוראים לפעול לאלתר ולסיים את העסקתו של הרופא המסוכן הזה", הוסיפו.