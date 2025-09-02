דיכטר במפגש לצד דגן רועי חדי

שר החקלאות אבי דיכטר קיים סיור מקצועי עם בכירי משרדו בשומרון כאורחו של יוסי דגן ראש המועצה.

השניים קיימו סיורים בחוות נוף אב"י של משפחת רפפורט מול הישוב מגדלים, ובחוות גבעות עולם, שם נפגשו עם אברי רן, מייסד החווה ואביו של רס"ן אור יוסף אורוש הי"ד שנפל בהגנה על קיבוץ כפר עזה, ב-7 באוקטובר.

לאחר מכן השר קיים פגישת עבודה עם ראש המועצה וצוותו. בפגישה הועלו נושאים מרכזיים בנוגע לחקלאות, פיתוח וסיוע לחקלאים באזור.

דיכטר אמר בסיור: "החוות והיישובים ביהודה ושומרון הם שטח ישראלי ריבוני. אף אחת מהחוות לא הוקמה כמחטף על שטח לא ישראלי. היכולת שלנו לומר לעם ישראל ולעצמנו, אבל גם קבל עם ועולם - אלו שטחים ישראליים. החלת הריבונות זו דרך המלך, לא דרך עוקפת".

דיכטר, שבעברו שימש כראש השב"כ, שיתף מניסיונו האישי: "הייתי פה לפני 23 שנה כראש שב"כ. אברי רן רק התחיל את הדברים האלה, והיום הפרויקט הזה הוא קרן אור שהוציאה מכאן אנשים להרבה מאוד חוות". עוד הוסיף: "משרד החקלאות וביטחון המזון פועל מהים עד הירדן. הקו הירוק לא מבדיל אצלנו בחקלאות. הירוק היחיד זה הדשא והמלפפון".

דגן הודה לשר על פועלו ותמיכתו בהחלת הריבונות: "אני מודה לך, השר דיכטר, על השותפות הגדולה עם החקלאים בכל מדינת ישראל, ובוודאי עם החקלאים ביו"ש. סיימנו סיור מקיף, ארוך ומקצועי בחוות החקלאיות בשומרון, וכולנו - התושבים, בעלי החוות ועם ישראל כולו - מודים לך ולצוות שלך על הקשב, על הרצון, על האהבה ועל השותפות בבניין ארץ ישראל ובחיזוק החקלאות במדינת ישראל.".

"הריבונות היא צו השעה, זו דרך המלך. אנחנו לא צריכים להתנצל בפני אף אחד ולא צריכים לבקש טובות מאף אחד. זו הארץ שלנו, זו המדינה שלנו, זה לב הארץ שלנו. בוודאי אחרי 7 באוקטובר - ריבונות היא צדק היסטורי וגם חגורת המגן של מדינת ישראל. מי כמוך יודע, ריבונות היא ביטחון, היא התיישבות, והיא זו שבסוף תביא את סיום המלחמה בניצחון".

מאיגוד החוות נמסר: "תודה לשר דיכטר על הביקור החשוב בחוות החקלאיות - חלוצי ההתיישבות. מודים לשר על הדברים שאמר, על התמיכה במתייישבים. בזכות החלוצים שנמצאים בחוות, ובזכות הפועלים להצלחת החוות במישור המדיני החקלאות ביו"ש תהיה בחזית החקלאות הישראלית".