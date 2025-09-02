יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס (אבו מאזן), טען כי "ישראל מעוניינת להרוס את פלסטין באופן מוחלט".

בראיון לערוץ "אל-ערביה", אמר אבו מאזן כי ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, נחוש להמשיך במלחמת "ההשמדה" ולהישאר בתפקידו כדי לחמוק מהליכים משפטיים. אבו מאזן טען כי בעזה שורר רעב קשה, וכי מספר המתים כתוצאה ממנו עולה על מספר הפלסטינים שנהרגו במלחמה.

לצד זאת, הוא שיבח את עמדתן של ירדן ומצרים, המונעות "גירוש" של פלסטינים מרצועת עזה ומיהודה ושומרון. בנוגע ל"יום שאחרי", אמר אבו מאזן כי הרשות הפלסטינית מוכנה לקבל את השליטה ברצועת עזה ואינה מתנגדת לשותפות ערבית או בינלאומית בניהול הרצועה.

בהקשר זה, הוא ציין כי על חמאס להכיר באש"ף כנציג הבלעדי, לקבל את עמדות היסוד של הארגון ולהסכים לעקרון של מדינה פלסטינית אחת ללא מיליציות חמושות עצמאיות. לדבריו, הרשות הפלסטינית מקיימת פעילות דיפלומטית להפסקת המלחמה בעזה ופועלת בזירה הבינלאומית להשגת חברות מלאה באו"ם עבור מדינת פלסטין.

עוד טען אבו מאזן כי נתניהו מתנגד להקמת מדינה פלסטינית, וכי הישראלים מתחרטים כיום על ההכרה באש"ף כנציג הפלסטינים. הוא הדגיש כי בהסכם אוסלו לא היו ויתורים פלסטיניים לישראל, ומאז ההסכם חזרו 1.8 מיליון פלסטינים למולדתם.