דניאל אמוץ, בן 38 מגבעתיים, יצא לטיול יומיים ביער בת שלמה יחד עם חבריו.

בערב, כשישבו מסביב למדורה, נשמעה לפתע צעקתו של דניאל, "הכיש אותי נחש", לאחר שנחש צפע זחל עליו והכיש אותו בזרועו בזמן שנח על מחצלת ליד האוהל.

"הרגשתי מן צריבה ביד וכשקמתי במהירות, מההדף הנחש נפל ובמשך כמה שניות הוא הסתכל עליי ואני עליו, הייתה לנו הצטלבות מבטים עד שהחברים הגיעו והוא ברח", משחזר את הרגע הדרמטי.

חבריו של דניאל מיהרו להזעיק את מד"א, שהדריך אותם בטלפון כיצד לפעול ושלח למקום צוות ניידת טיפול נמרץ.

הצוות, בראשות הפראמדיקית בר סבן-אוחיון והחובש הבכיר שי זיידלר דבש, יחד עם כוננים נוספים, נאלץ ללכת כ-20 דקות רגלית ביער הסלעי כשהם נושאים ציוד רפואי.

עם הגעתם הבינו אנשי מד"א כי מצבו של דניאל קריטי. "במקרים של הכשת נחש, הגוף עלול לפתח תגובה אלרגית חמורה (אנאפילקסיס) שיכולה בין היתר לגרום לחסימת קנה הנשימה ולמוות בתוך דקות", הסבירה בר סבן-אוחיון. לדבריה, ניסיון להנשים את דניאל באמצעות החדרת צינור נכשל, ולכן נאלצו לבצע הליך כירורגי מיוחד שהציל את חייו.

במקביל, הוזנק מסוק צבאי של יחידת 669 שנחת סמוך למקום ופינה את דניאל כשהוא מורדם ומונשם לבית החולים במצב קשה. לאחר יומיים מצבו התייצב והוא פקח את עיניו.

צוות מד"א שביקר אותו בבית החולים אמר לו, "היו רגעים בשטח שלא חשבנו שנגיע לרגע הזה שאתה יושב ומדבר אתנו ברוגע". דניאל השיב, "להיות על סף מוות ולחזור לחיים גורם לך לראות דברים בצורה שונה. אני עוד לומד את זה ויש לי דרך לעבור. אתם הצלתם את חיי".