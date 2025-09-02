חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד התייחס בראיון לערוץ 7 למתחים בין הדרג המדיני לדרג הצבאי ולמלחמה המתמשכת ברצועת עזה.

"קודם כל המתחים האלו הם מוזרים ולא היו צריכים להיות במדינה דמוקרטית", אמר. לדבריו, "העיקר הוא בעיניי התוכנית עצמה ומרכבות גדעון ב', לצערי הרב, כמו מרכבות גדעון א', עלולה להיכשל אם לא ייכנסו בה שינויים קריטיים".

הלוי הדגיש כי הכישלונות הקודמים מחייבים לקחים, "אם אנחנו נלחם עם לוחמי גרילה בשטח מהסוג הזה של רצועת עזה, בלי עשיית מצור אפקטיבי... לא צריך לסכן את החיילים, לא להכניס אותם לתוך הסמטאות והפירים, כמו שעשו במרכבות גדעון א' עם מחיר איום. פשוט ללמוד לקחים". הוא הזכיר את הלחימה בג'באליה ואמר, "אנחנו שילמנו במחיר איום של 59 חיילים ומאות פצועים ברמות שונות. אי אפשר לחזור על אותם דברים בלי ללמוד לקחים".

ח"כ הלוי הסביר את תפיסתו לגבי מצור אפקטיבי: "זה אפילו לא מצור. אני הרי לא מונע גישה מתושבי העיר עזה ללכת ולקבל מים ואוכל מדרום לעיר". לדבריו, מדובר במהלך חוקי מבחינה בינלאומית, "אנחנו מדברים על מצור כשאנחנו מאפשרים לאוכלוסייה להתפנות, ויש להם גישה לאוכל ולמים. אין יותר מזה, לא במשפט הבינלאומי".

עוד טען כי המצב הקיים מסכן את חיילי צה"ל לשווא, "ביד אחת הרמטכ"ל והממשלה שולחים את החיילים לסג'עיה, ביד שנייה מתספקים את האויב. הרי כולנו יודעים שזה מגיע ישירות לחמאס. מישהו מעלה על דעתו טירוף כזה? יש עם בעולם שהיה נלחם ככה?". הוא הוסיף, "גם חוות הדעת הזאת מופרכת, והגיע הזמן שגם הרמטכ"ל, גם הקבינט, יקבלו את ההחלטות הנכונות. זה יוביל להכרעה מהירה. מלחמה ארוכה עולה לנו במחירים איומים".

לקראת סיום הראיון התייחס הלוי למעמדה של היועצת המשפטית לממשלה. "יש חוק במדינת ישראל, והדבר המהותי והחוקי הוא שממשלה צריכה ורשאית, וגם חובתה למעשה, לפטר אם יועצת משפטית לא עוזרת לה לממש את המדיניות, אלא מסכלת את המדיניות", אמר. לדבריו, "זאת לא רק זכותה של ממשלה, זה א' ב' של דמוקרטיה, זאת חובתה".

עוד הוסיף, "היא עובדת ציבור, היא מקבלת את כוחה מכוח הציבור, היא מחויבת לציבור. ולכן ממשלה אומרת לה די - זה די. והעובדה שבג"ץ מתעקש על פרוצדורה פורמלית שאין לה שום עניין מהותי - זה לא עניין חוקי אפילו. המהות היא אותה מהות: ממשלה, זכותה וחובתה לפטר יועצת משפטית, כל פקיד אחר, שבמקרה הזה לא רק לא מועיל למימוש המדיניות שלשמה נבחרה, אלא גם מסכל את המדיניות הזאת".