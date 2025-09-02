צפו: האב השכול הסיר את מודעת "הדמוקרטים" צילום: ערוץ 7

אחד מראשי פורום "הגבורה" איציק בונצל, שבנו עמית ז"ל נפל במלחמה, הגיע אחר הצהריים (שלישי) סמוך לבית ראש הממשלה ברחוב עזה בירושלים, כדי להסיר מודעה שתלתה מפלגת הדמוקרטים, בקריאה להפסיק את המלחמה עם שמות כל חלליה - כולל שמו של בנו.

"הגיע הזמן להפסיק לעשות שימוש נלוז בשמות שלנו. מפלגה כמו של יאיר גולן, עושה שימוש פוליטי מגעיל פעם אחר פעם בשמות הילדים שלנו, ואנחנו לא ניתן לזה יד. לכל מקום שהם יתלו את שמות הילדים שלנו - נגיע ונסיר את השלטים הללו", אמר בונצל לערוץ 7.

הוא הוסיף "מספיק לעשות שימוש בשמות של הקדושים שמסרו את נפשם למען הארץ והמדינה הזו. אנחנו לא מסכימים שייעשה שימוש פוליטי בשמות הילדים שלנו. באתי לכאן, לרחוב עזה, כדי לעשות סוף לדבר הזה".