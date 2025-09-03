יו"ר מפלגת נועם ח"כ אבי מעוז אומר בראיון לערוץ 7 כי התשובה ללחץ האירופי לסיום המלחמה ולמהלך ההכרה החד צדדי במדינה פלסטינית היא התיישבות מלאה בעזה.

"הנשיא טראמפ יצא בהכרזה על פתרון של רצועת עזה. הוא תיאר את העתיד של עזה על ידי הקמת ריביירה אמריקנית. אני מזכיר לכולם שרצועת עזה היא חלק מהשטח של נחלת יהודה. אנחנו חייבים להשתלט על רצועת עזה ולהקים שם התיישבות יהודית מלאה", מצהיר מעוז.

הוא גם מפנה קריאה למדינות אירופה. "אתם מתמודדים עם הצפה מוסלמית במדינותיכם, אז אני מציע לכם פתרון שתי המדינות אצלכם, מדינה מוסלמית ומדינה אירופית".

מעוז מדגיש שנדרש ממשל צבאי בעזה גם אם בצה"ל יש מי שנרתע מעניין. "אנחנו לפני כיבוש העיר עזה. אנחנו לאחר השתלטות של 75 אחוז מרצועת עזה. הדרג הצבאי הוא זה שמקבל הנחיות. הוא מחוייב להציג את כל המשמעויות. אבל יש שאלה אחת שמנקרת ומפריעה לכל אזרחי מדינת ישראל: איך זה יכול להיות, שמעל שנה ועשרה חודשים עדיין לא השתלטנו ולא השגנו את מטרות המלחמה? אני חושש שלא עשינו את זה כי הצבא מאוד חושש מממשל צבאי. כלומר מהשתלטות מוחלטת של מדינת ישראל על כל השטח. בחדרים הסגורים הצבא צריך להגיד כל מה שעל ליבו, אך מיד שהוא מקבל הנחיה מהדרג המדיני הוא חייב לבצע את ההחלטה ככתבה כלשונה וכרוחה".

חבר הכנסת מודאג גם מניסיון לטרפד הצעת חוק שלו בנוגע לסעיף הנכד בחוק השבות. "החוק הזה מייצג מאוד את זהותה היהודית של המדינה. החוק הזה קורא לכל היהודים בעולם להגיע ארצה רק מכוח יהדותם. אך יש אנשים שזכאים לעלות ארצה מכוח חוק השבות למרות שהם אינם יהודים. אני הגשתי את הצעת החוק ביטול סעיף הנכד בחוק השבות, אך מי שדאג להפיל את החוק זה זאב אלקין. כעת הוא מקבל את האחריות ואני חושש שהוא יפתח את שערי הארץ לעלייתם של עשרות אלפי גויים. יש לנו כאן מאבק על הזהות של המדינה. כשאני הייתי אחראי על נתיב, פעלתי רבות כדי להילחם במרמה וזיוף מסמכים".