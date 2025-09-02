איגוד הארגונים היהודים באירופה (EJA) הביע זעזוע בעקבות סרטון שפורסם בטיקטוק על ידי האזרח הבלגי לורנזו זקה המכונה "Réveillons Nous".

בסרטון, שצבר אלפי צפיות, קרא זקה להשמדת יהודים והילל בגלוי את מחנות ההשמדה הנאציים.

בסרטון הצהיר זקה בין השאר: "נפתח מחדש את המחנות... ונחזיר אתכם פנימה... כדי להשמיד אתכם עד האחרון. הפעם אני מקווה להיות חלק מזה. אתם עם של זבל, בני השטן."

הבלגי המסית המשיך באמרות נוספות: "אתם עם להקיא. לא הייתם צריכים אפילו להתקיים", "אתם שטניים", "היינו צריכים לתת לכם להיות מושמדים, כי אתם לא יותר מחבורה של זבל".

בסרטון הוא גם הסביר: "אני שם את זה בשחור-לבן, כדי שתזכרו קצת באושוויץ".

מיכאל פרייליך, שליח מיוחד של איגוד הארגונים היהודים באירופה למאבק באנטישמיות וחבר הפרלמנט הפדרלי הבלגי, הגיב בחריפות: "זה לא רק אנטישמיות. זה לא רק דברי שנאה. זו קריאה ישירה לרצח עם - ששודרה בטיקטוק לעיני אלפים".

פרייליך הדגיש כי החוק הבלגי והאירופי ברורים: "הסתה לשנאה, לאלימות ולהשמדה היא פשע. אך לעיתים קרובות מדי מקרים כאלה מושתקים. לעיתים קרובות מדי אנטישמיות נדחית הצידה. המקרה הזה לא יכול להידחות".

הוא הוסיף כי אם מערכת המשפט לא תפעל בנחישות, "זה ישלח מסר הרסני לקהילה היהודית ולכל המיעוטים כי ביטחונם נתון למשא ומתן. וביטחון בדמוקרטיה לעולם אינו נתון למשא ומתן".

על פי החוק הבלגי (חוק המאבק בגזענות משנת 1981) והסטנדרטים האירופיים לזכויות האדם, דברי שנאה המסיתים לאלימות או לגזענות מהווים עבירה פלילית. איגוד הארגונים היהודים באירופה קורא למשטרת בלגיה הפדרלית ולמשרד המשפטים לנקוט פעולה משפטית דחופה ולהבטיח העמדה לדין.