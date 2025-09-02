עורך דין שימשישווילי על הערעור לעליון צילום: דוברות

עצור מוחזק כבר שבוע בידי שב"כ ולאחר מפגש ראשוני עם עורך דין נאסר עליו להיפגש שוב עם פרקליטו.

עורך הדין דניאל שימשילשווילי מארגון חוננו הגיש ערר דחוף לבית המשפט העליון בדרישה לאפשר לעצור את זכות לפגישה עם עורך דינו.

העצור נעצר יחד עם אחרים בידי שב"כ והמשטרה. חבריו שוחררו בהמשך למעצר בית.

"לאחר שיוסר צו איסור הפרסום מהפרשה יתברר עד כמה ההר יוליד עכבר, כפי שהוכיח שחרורם של שבעה עצורים אחרים, מהם שניים שהיו מנועי מפגש עם עורך דין למשך מספר ימים. כעת שלושה עצורים נמצאים במרתפי השב"כ ללא גישה לעורך דין. אנו נדרוש מבית המשפט העליון לאפשר להם לפגוש עורך דין לאלתר. לא ייתכן כי יופעלו כלי חקירה השמורים למחבלים כנגד עצורים אוהבי הארץ", אמר עורך דינו.