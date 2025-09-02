צביקה מור מוביל את סגירת המים לעזה צילום: דוברות

משפחות חטופים, משפחות שכולות, מילואימניקים ונציגי העוטף סגרו את צינור המים לעזה, במחאה על אופן ההתמודדות של מדינת ישראל עם חמאס וקראו לראש הממשלה לנקוט בפעולה מכרעת שתביא לסיום הסכסוך.

המהלך, שנעשה כחלק מקמפיין ציבורי רחב, נועד להפעיל לחץ על הממשלה לשנות את הגישה ולהכריע את חמאס באופן מוחלט. ארגוני ההכרעה והקבוצות השונות טוענים כי יש לנקוט במצור אמיתי על רצועת עזה, הכולל סגירת אספקת המים וההומניטריה, ולוודא שהאוכלוסייה מתפנה לחלוטין מהעיר טרם התחלת התמרון.

המשפחות השכולות והחטופים מציינות כי סגירת צינור המים היא צעד הכרחי כדי לשדר רצינות במאמצי ההכרעה, והן מתעקשות על כך שמדינת ישראל חייבת להכריע את חמאס כדי להחזיר את החטופים הביתה.

אחד ממובילי המהלך הוא צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור. "כדי להשיב את כל החטופים הביתה מדינת ישראל צריכה להכריע. לא עוד עסקה חלקית ולא עוד סבב. רק הכרעה אמיתית של חמאס תביא את החטופים", אמר.

אל"מ במיל' חזי נחמה, ממייסדי "פורום מפקדים ולוחמים במילואים" הוסיף: "הגיע הזמן לעצור את מלחמת ההתשה ולסגור את ברז המים לחמאס. רק כך תכריע את חמאס ותשיב את החטופים".

גם איציק פיטוסי, אביו של ישי הי"ד לא חסך בביקורת: "מאז תחילת המלחמה יקירנו נלחמו ומסרו את נפשם למען מטרות המלחמה והכרעת החמאס. במשך 23 חודשים חבריהם ממשיכים להילחם אך עדיין חמאס שולט בעזה והחטופים נמקים בשבי".

רעות בן חיים, תושבת העוטף ומובילת "צו 9", סיכמה: "הדרישה שלנו מאוד פשוטה: אספקת מזון, חשמל ומים שמגיעה לעזה מחזקת את החמאס, נותנת לו אורך נשימה, כוח ויכולת. סגירת צינור המים לצפון הרצועה היא צעד הכרחי להכנעת חמאס ושחרור חטופינו".