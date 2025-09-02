נבחרת ישראל בכדורסל, הצליחה היום (שלישי) להשיג את הכרטיס לשמינית גמר אליפות אירופה לראשונה מאז 2015 לאחר ניצחון 89-92 על נבחרת בלגיה.

המשחק, שהפך למותח ברבעים האחרונים, לא היה פשוט עבור הנבחרת, אך היא הצליחה לשמור על יתרון מפתיחת המשחק ועד לסיומו.

ישראל הובילה כבר בתום הרבע הראשון 15-23. הבלגים ניסו לחזור אך היתרון גדל ובמחצית הובילה הנבחרת הישראלית 36-51.

במחצית השנייה הבלגים הצליחו להתקרב אבל ישראל התעלתה בסיום עד לניצחון.

הנבחרת תשחק ביום חמישי את המשחק האחרון בשלב הבתים נגד נבחרת סלובניה. טרם נקבע יריבתה בשמינית הגמר.