בעקבות תלונות חוזרות ונשנות של תושבים בעיר לוד על מסגד המפר את חוק הרעש, הורתה השרה עידית סילמן על ביצוע סדרת מדידות רעש חדשות. המדידות נעשו לאחר פניות מצד הרשות המקומית, במטרה לבחון את הפרות החוק שגורמות להפרעה חמורה - במיוחד בשעות הלילה.

המדידות, שבוצעו בארבעה מועדים שונים בשבועות האחרונים, חשפו חריגות חמורות אשר גרמו לסבל רב לתושבים.

השרה עידית סילמן, שלא התרשמה מהניסיון להידבר עם הנהלת המסגד, שיגרה מכתבים לראש העיר לוד, יאיר רביבו, ולשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

במכתבים צירפה השרה את ממצאי המדידות ודרשה לבצע אכיפה מיידית על מנת להפסיק את המטרד המתמשך.

"החוק הוא חוק לכולם - ואף אחד לא מעליו. השימוש באמצעי הגברה בתפילה מותר כל עוד אינו מהווה מטרד, אבל בפועל ההרעשות הקבועות מפרות את החוק ופוגעות באיכות חייהם של אלפי תושבים. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לאכוף את החוק, ואני מצפה לראות זאת מיושם בשטח. לא אתפשר - אמשיך להיאבק עד שכל אזרח יוכל לישון בשקט בלילות", אמרה סילמן.