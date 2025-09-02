שר התרבות והספורט ח"כ מיקי זוהר מהליכוד התייחס בראיון לערוץ 7 למתחים בין הדרג המדיני לצבאי, לעמדת הקבינט מול חמאס ולהשלכות המדיניות הבינלאומיות.

לדבריו, "הרמטכ"ל הוא הממונה על דרג הצבאי, והוא יקיים ויבצע את החלטות הדרג המדיני. אין לי ספק בכך, גם לרמטכ"ל אין ספק בכך".

זוהר הסביר כי אין מחלוקת על תפקידם של הצבא והממשלה: "כמובן שהרמטכ"ל מביע את עמדותיו בקבינט, לפעמים העמדות שלו מתקבלות ולפעמים לא, אבל בסוף, הגורם המכריע הוא הדרג המדיני, ואין לי שום ספק שהרמטכ"ל יממש את החלטות הדרג המדיני".

לדבריו, יש לסמוך על ראייתו הרחבה של ראש הממשלה והקבינט, "גם במישור הבינלאומי, והיא כבר מוכיחה את עצמה פעם אחרי פעם".

באשר למדיניות הממשלה כלפי עזה אמר זוהר, "העמדה שלנו היא עסקה כוללת בלבד לסיום המלחמה, שבה כל החטופים חוזרים, אין יותר חמאס שליט ברצועת עזה, אין יותר נשק בעזה שמופנה לעבר ישראל. זוהי עמדת הקבינט, זוהי עמדת ראש הממשלה, זוהי עמדת הממשלה כולה". הוא הוסיף כי "אנחנו כולנו מגובשים מאחורי העמדה הזו, והיא גם ברורה היום לחמאס".

זוהר התייחס לשאלה מדוע לא הונהגו צעדים דרמטיים כבר בתחילת המלחמה ואמר, "משום שרצינו לשחרר חטופים. הצלחנו להחזיר 207 חטופים. הרוב בחיים, וחלקם גם אינם בחיים, לצערנו הרב". לדבריו, נעשתה אסטרטגיה של עסקאות חלקיות כדי להציל חיים, "וברוך השם הצלחנו להציל לא מעט".

כעת, לדבריו, "אנחנו בשלב של סיום המלחמה באמצעות הכרעה המוחלטת של חמאס - בין אם בכיבוש הרצועה, או בין אם הוא יניף דגל לבן ויתפנה מרצועת עזה ויחזיר את כל החטופים".

ברקע התייצבות עשרות אלפי חיילי מילואים היום לשלב הבא במלחמה, מרכבות גדעון ב', הוא הוסיף: "אני לא הייתי רוצה להמשיך לסכן חיילים ולהילחם, מלחמה גובה מחירים. הייתי רוצה את כל החטופים חיים חוזרים מיד... אבל אם חמאס לא ייענה, אז כן, תהיה מלחמה קשה מאוד. ישראל תכה בעוצמות אדירות ותכריע את חמאס, לחמאס אין סיכוי באמת נגד מדינת ישראל".

ביחס ליוזמות בינלאומיות להקמת מדינה פלסטינית אמר זוהר דברים נחרצים: "אני חושב שהחלת ריבונות היא דבר הכרחי, וצריך לעשות את זה באופן מידי על כל חלקי ארץ ישראל. זה מענה הולם לרצון של מדינות אחרות לבדוק את האפשרות להקים פה חלילה מדינה פלסטינית. אין סיכוי שתהיה פה מדינה פלסטינית, ולא נכיר בשום החלטה שכזו. זו בושה כי הם פשוט נותנים פרס לטרור".

"אנחנו נפעל בעזרת ה' להחלת ריבונות, וזאת תהיה תשובה הולמת לטרור", הוסיף.

לקראת סיום תקף השר את מערכת המשפט: "בית המשפט העליון פעם אחר פעם חוצה את הגבולות... אנחנו לא רואים שום סיכוי שאפשר להמשיך לעבוד עם היועצת המשפטית הנוכחית. היא פועלת באופן אקטיבי נגד הממשלה".