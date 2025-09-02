הרמטכ"ל למילואימניקים: "לא עוצרים עד שנכריע את האויב" צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ערך היום (שלישי) ביקור בבסיס נחשונים יחד עם מפקד אוגדה 99, תת-אלוף יואב ברונר, ומפקד חטיבה 11 ביום גיוס המילואים של חטיבת "יפתח".

במהלך הביקור, הרמטכ"ל שוחח עם לוחמי המילואים שהתגייסו הבוקר ועם אנשי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, האחראיים על קליטת המילואימניקים.

זמיר אמר ללוחמים "אויבנו, בשבעה באוקטובר וגם לאחר מכן, בכל המזרח התיכון התאגדו כדי לפגוע בנו, כדי להשמיד אותנו. אנחנו פועלים נגד כולם, כל הזמן, ללא הרף, ללא הפסקה, אנחנו פוגעים בהם, אנחנו משמידים אותם, אנחנו מכריעים אותם ואנחנו מנצחים אותם. אנחנו פועלים בכל רחבי המזרח התיכון. לחמאס לא יהיה מקום להסתתר בו מאיתנו".

הוא הדגיש כי צה"ל לא יפסיק את הלחימה עד להכרעה מלאה של האויב. "לא עוצרים את המלחמה עד שמכריעים את האויב הזה".

בסיום דבריו, הרמטכ"ל הדגיש את החשיבות הגדולה במאמצי המילואימניקים והעריך את ההתייצבות המדהימה שלהם, תוך ציון הכבוד שהם זוכים לו מכלל צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

צילום: דובר צה"ל

