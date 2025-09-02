לראשונה מזה 96 שנים: יהודים שבו לקסבה של חברון צילום: באדיבות המצלם

תלמידי ישיבת שבי חברון עשו צעד היסטורי כששבו לבית "ולירו" שבקסבה של חברון, מקום שממנו גורשו יהודים לאחר טבח תרפ"ט בשנת 1929.

לאחר 96 שנים של המתנה וציפייה, הישיבה גאלה את הבית שצורף למורשת יהודית, והמאבק לשוב אל המקום מרגש את תלמידי הישיבה, שמבטיחים לשקם את המבנה.

"המקום כולו שרוף, אין תשתיות בסיסיות", ציינו בישיבה, "אך נצעד קדימה בכדי להתאים אותו למגורים". במהלך השנים, הישיבה צמחה והפכה למרכז משמעותי, עם 450 תלמידים בלב עיר האבות. הבית, כך אומרים בישיבה, יהיה חלק מההיסטוריה הלאומית ויעניק מקום למורשתו של העם היהודי.

ראש ישיבת שבי חברון, הרב חננאל אתרוג, אמר לאחר השיבה לבית "ולירו": "אנחנו שמחים ומלאי תודה לקב"ה על הזכות להיות שליחים של עם ישראל ושל מדינת ישראל בעשיית צדק היסטורי בהשבת רכוש יהודי שנגזל לאחר הטבח בתרפ"ט".