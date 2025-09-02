האיגוד הבין-לאומי לחוקרי ג'נוסייד האשים את ישראל בביצוע רצח עם במהלך הלחימה ברצועת עזה.

ההחלטה התקבלה בעקבות הצבעה פנימית שבה השתתפו 28 אחוזים מתוך 500 חברי הארגון, ומתוכם 86 אחוזים הצביעו בעד ההחלטה.

בהחלטה, המשתרעת על פני שלושה עמודים, נאמר כי "מדיניותה ופעולותיה של ישראל בעזה עומדות בהגדרה המשפטית של רצח עם, בהתאם לסעיף II לאמנת האומות המאוחדות למניעה וענישה של פשע רצח העם משנת 1948".

עוד קורא האיגוד לישראל "להפסיק באופן מיידי את כל המעשים המהווים רצח עם, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות", תוך פירוט האשמות רבות, בהן תקיפות מכוונות נגד אזרחים, מניעת סיוע הומניטרי, רעב, ועקירה בכפייה.

בהצהרה נמסר כי "מאז המתקפה הנוראית שביצע חמאס ב־7 באוקטובר 2023, אשר עצמה מהווה פשעים בינלאומיים, ממשלת ישראל עסקה בפשעים שיטתיים ונרחבים נגד האנושות, כולל תקיפות חסרות הבחנה נגד אזרחים ותשתיות אזרחיות".

נשיאת האיגוד, פרופ' מלני אובריאן מאוניברסיטת מערב אוסטרליה, מסרה כי "ההחלטה היא הצהרה חד משמעית של מומחים בתחום לימודי רצח העם, כי מה שקורה בשטח עזה הוא רצח עם".

נכון לעת פרסום הידיעה, משרד החוץ הישראלי לא הגיב להחלטת האיגוד.