מנכ"ל הרבנות לערוץ 7: המאבק כלל לא קשור אלינו ערוץ 7

מנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן מגיב באולפן ערוץ 7 לראשונה לפרסום ב"כלכליסט" על פניית שר החקלאות לרבנות הראשית להפעיל את המחלבות בשבתות וחגים באמצעות גויים כדי למנוע מחסור בחלב בישראל.

"יש כאן מאבק שכלל לא קשור אלינו אבל קל מאוד להאשים תמיד את הרבנות הראשית לישראל. מי שמטפל בנושא של חליבה ברפתות ובעבודת המפעלים בשבתות זה אחרים. במשך 77 שנים לא מחללים שבת במפעלי מזון ולרפתות יש פתרונות טכנולוגיים-הלכתיים", אומר כהן.

הוא מדגיש כי "מדובר בויכוח בין האוצר והחקלאים על מחיר המטרה של ליטר חלב. בפעם הקודמת שזה קרה לפני כשנתיים, שר האוצר הוריד מכסים על חלב ניגר, והרבנות בתוך חמישה ימים ייצרה נוהל ייבוא מסודר.

במקום שהאוצר, משרד החקלאות והחקלאים ידברו, הדיון הוסט. נכון להבוקר, אף יבואן לא הגיש בקשה ליבוא חלב מחו"ל. האגדה לפיה חסר חלב אינה נכונה וכך גם האגדה שהולכים לשפוך 6 מיליון ליטר חלב בגלל שאי אפשר לעבוד בשבת ובחג. מדובר באירוע שכלל לא שייך לרבנות".

כאמור, במכתב ששלח השר אבי דיכטר לרבנים הראשיים לישראל, נכתב כי נדרש אישור לפעילות חלקי במחלבות בשבתות ובחגים על ידי לא יהודים. "צו שפורסם להפחתת מכסים על ייבוא חלב הינו צעד שנועד לתת מענה למחסור הצפוי בתקופת החגים. על פי היבואנים, אין ביכולתם להביא את החלב מחו"ל לפני החגים. כלומר, גם פתיחת הייבוא לא עונה על המחסור הקיים שילך ויגבר בתקופת החגים".