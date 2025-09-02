שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, דיבר על המאבק נגד גל ההכרה במדינה פלסטינית שמובילה צרפת.

"אנחנו עובדים עם האמריקנים בצורה מאוד צמודה, ברמה היומית. אנחנו יושבים ומדברים ומגבשים עמדות - ראינו עמדה תקיפה של האמריקנים בנושא יוניפי"ל, ראינו הודעה משמעותית על אי הנפקפת ויזות למשלחת הפלסטינית. חייבים לציין לטובה את מזכיר המדינה רוביו בנושא הזה", אמר דנון בראיון ל-103FM.

הוא ציין כי "בסופו של דבר זו החלטה של ישראל איך להגיב למהלכים החד צדדים האלו, אני אומר לנציגים, גם לצרפתים, אל תחשבו שאתם תלכו נגדנו עכשיו, ובעתיד שיהיו יוזמות או שיחות אנחנו נקבל אתכם בידיים פתוחות.

אנחנו נרשום ונזכור מי הולך בצורה חד צדדית נגדנו, והוא לא יהיה חלק משום מהלך עתידי. הם כולם רוצים להיות מעורבים בשיקום עזה ובתוכניות עתידיות, אנחנו לא ניתן להם. מי שהולך נגדנו במהלך חד צדדי בצורה לא מתואמת שלא יחפשו תיאום איתנו אחר כך", הוסיף.

דנון ציין כי "לשמחתנו יש לנו עדיין ידידים בתוך האיחוד האירופי שבולמים את זה. אתה שומע את הנציגים של אירלנד, נורבגיה וספרד שכל שבוע באים עם רעיונות איך להצר את צעדיה של ישראל ולפגוע בנו, ומדינות מזרח-אירופה בעיקר מונעות את המהלכים האלו וצריך להודות להן ולברך על כך".

האם דנון מודאג מהצונאמי המדיני? "הקרב הזה לא קל, אבל אני חייב לומר שאני מעדיף את המצב של היום שאנחנו חזקים ומובילים, כשאנחנו מחליטים מתי להיכנס לעזה או לא, מאשר המצב שהיינו בו ב-8 באוקטובר. אני מעדיף את הביקורת הבינלאומית ולא לרחמים כשכולם ריחמו עלינו".