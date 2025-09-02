דובר משרד החוץ של קטאר, מאג'ד אל-אנסארי, טען כי תוכנית ישראל לכבוש את העיר עזה תסכן את חיי החטופים הישראלים.

במסיבת עיתונאים שהתקיימה ביום שלישי, אמר אל-אנסארי כי ישראל טרם השיבה להצעה להפסקת אש שהועברה אליה על ידי המתווכים בחודש שעבר ואושרה על ידי חמאס.

לדבריו, המדיניות הישראלית נתקלת בהתנגדות אזורית ובינלאומית, והקהילה הבינלאומית נדרשת לנקוט עמדה מאוחדת כדי לעצור את ישראל, במיוחד לאור התבטאויות של גורמים ישראלים בנוגע לכוונה להחיל ריבונות בשטחי יהודה ושומרון.

אל-אנסארי ציין כי המתווכים ממשיכים במגעים בניסיון לקדם הסכם להפסקת אש, וכי האפשרות להגיש הצעה חלופית תלויה ברצון לקדם מהלך שיביא לסיום המלחמה.

הוא הדגיש כי אין להתנות את המענה לצרכים ההומניטריים בהסכם הפסקת אש, ודרש לפתוח את מעברי הגבול ולהכניס מזון וסיוע לרצועת עזה, המתמודדת עם רעב. "כל פעולה אחרת מהווה הפרה של החוק הבינלאומי", הוסיף אל-אנסארי.