השרה אורית סטרוק הסבירה למה התכוונת כשציטטה את הפסוק "הירא ורך הלבב ישוב לביתו" בישיבת הקבינט ומדוע ההדלפה של הציטוט הייתה לדעתה מגמתית.

"דובר על כך שיש קמפיין להחלשת הרוח. יש אנשים שלקחו על עצמם להחליש. דובר בקבינט על כך שאסור להחליש את הרוח לפני היציאה לקרב. הדברים לא כוונו לרמטכ"ל", הסבירה סטרוק בראיון ל=i24news.

לדבריה "לפני חמישה חודשים הייתה מחלוקת בינינו לבין ראש הממשלה לגבי עסקה חלקית שמשמעותה נסיגה לאחור משטחים שכבשנו בדם חיילינו ונצטרך לכבוש אותם שוב. היום ראש הממשלה אומר שנוכח הזמן שחלף, כעת הדבר היחיד שאפשר ללכת אליו להשבת החטופים הוא עסקה מלאה בתנאים שישראל קבעה לסיום המלחמה".

"לכן אנחנו מתקדמים קדימה אך ורק להכרעת העיר עזה שהיא מרכז הכובד של החמאס. זה מרכז טרור עצום שצריך להכריע עכשיו", סיכמה.