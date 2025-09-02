ראש הממשלה בנימין נתניהו העלה הילוך במאמצים להקים ועדת חקירה למחדלי שבעה באוקטובר, כך דיווח עמית סגל בחדשות 12.

על פי הדיווח, בימים האחרונים נבחן האפשרות להקים ועדת חקירה ממשלתית בת חמישה חברים, עם סמכויות מקיפות, בדומה לוועדת חקירה ממלכתית. המטרה היא לא להותיר את קביעת חברי הוועדה בידי נשיא בית המשפט העליון אלא בידי הממשלה.

בין היתר נבדקה אפשרות ששופט מחוזי בדימוס ואלוף במיל' המזוהה עם הימין יקחו חלק בוועדה.

במקביל, נתניהו מעריך כי בג"ץ עלול לפסול את הוועדה בטענה שמחדל כה חמור מצריך ועדת חקירה ממלכתית ולא ממשלתית.

עם זאת, הוא מסתמך על תקדים מ-2006, אז הקים ראש הממשלה אהוד אולמרט ועדת חקירה ממשלתית למלחמת לבנון השנייה שאושרה על ידי בג"ץ ברוב דחוק.

יו"ר המחנה הממלכתי ח"כ בני גנץ הגיב "הנחקרים לא ימנו את החוקרים - נקודה. לא 'ממשלתית' ולא ועדת קישוט אחרת. ועדת חקירה ממלכתית לאסון הגדול ביותר בתולדות המדינה תקום - אצלכם, או אחריכם".

ח"כ לשעבר גדי איזנקוט מסר: "כל המצאה שאינה ועדת חקירה ממלכתית לאסון החמור ביותר בתולדות מדינת ישראל, תהיה ניסיון טיוח של ממשלת המחדל".