שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, צפוי לבקר בישראל בעוד כעשרה ימים - עוד לפני יציאת מבצע "מרכבות גדעון ב'" לפועל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, בדיונים בקבינט המדיני-ביטחוני, ציין כי הנשיא טראמפ תומך במבצע אך מצפה להכרעה מהירה של חמאס.

בכאן חדשות דווח כי כי ישראל קיבלה מסר מהמתווכות לפיו העסקה החלקית לשחרור החטופים עדיין נמצאת על הפרק, ואם ישראל תענה בחיוב, ניתן יהיה להמשיך במגעים.

עם זאת, הגיבו בממשלה הישראלית כי לא התקבלה עדיין תשובה סופית, למרות שראש הממשלה נתניהו ציין בישיבת הקבינט כי עסקה חלקית אינה "רלוונטית".