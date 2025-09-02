למרות מצב החירום בקייב מאז פרוץ המלחמה והסכנה המתמדת מטילים רוסיים הפוגעים בעיר, נפתחה השבוע שנת הלימודים החדשה בבית הספר היהודי "פרלינה - אור אבנר" בקייב.

בית הספר פועל ללא הפסקה גם במהלך כל ימי המלחמה מאז פברואר 2022, ומהווה מקום מפלט חינוכי ורוחני עבור הקהילה היהודית בבירת אוקראינה.

בין תלמידי בית הספר נמנים גם ילדים פליטים מערים במזרח אוקראינה שבתיהם נמצאים כעת תחת כיבוש רוסי. המוסד החינוכי היהודי ממשיך לקיים את פעילותו החינוכית גם בתנאים הקשים ביותר, תוך התמודדות עם אתגרים יומיומיים של התקפות טילים ואזעקות. עבור חלק מהתלמידים שהוריהם, או אחד ההורים מגויס, בית הספר מהווה בית לכל דבר.

קהילת "פרלינה - אור אבנר", בהובלתה של מנהלת בית הספר הרבנית אלקע אינה מרקוביץ, ממחישה את המציאות המורכבת של יהודי אוקראינה בתקופת המלחמה.

חלק מהבוגרים והורי התלמידים גויסו לשירות בצבא אוקראינה, כשהם נלחמים על מולדתם, בעוד שחלק אחר עלה לישראל ומשרת כיום בצה"ל.

המציאות הקשה של המלחמה פגעה גם בתשתיות בית הספר עצמו. במהלך המלחמה נפל כטב"מ רוסי באזור בית הספר, אך למרות הנזק הפיזי והטראומה הנפשית, הנהלת בית הספר החליטה להמשיך בפעילות החינוכית למען דור העתיד של יהודי קייב.

"המשך הפעילות החינוכית בבית הספר שלנו הוא ביטוי לרוח היהודית שלא נכנעת גם בתנאים הקשים ביותר", ציין הרב יהונתן מרקוביץ, הרב הראשי של קייב, בפתיחת שנת הלימודים.

"כל ילד שיושב בכיתה הוא ניצחון על החושך ועל הרוע. אנחנו ממשיכים לחנך את הדור הבא לערכי התורה ומסורת ישראל, גם כאשר הטילים נופלים מסביבנו".