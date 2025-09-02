אחרי מעל שנתיים של עבודה אינטנסיבית, פרויקט "מעומקא דליבא" השיק אלבום בכורה הכולל שלושה-עשר שירים חדשים בביצוע מיטב האומנים במוזיקה היהודית.

מאחורי המיזם עומדת ענת שמש, שליחת חב"ד בברוקלין שנולדה וגדלה בישראל וכתבה את הטקסטים בהשראת מפגשים עם ישראלים וישראליות שהגיעו לבית חב"ד אותו הקימו היא ובעלה, תוך חיפוש אחר זהות וחיבור אישי. על ההפקה המוזיקלית של רוב השירים הופקד אייל מזיג מלהקת "הדורבנים".

באלבום משתתפים בין היתר עדי גביסון, רועי (ראובן) אדרי, יוסף נטיב, עמי נגר, רועי לביא, גדי פיינגולד, דניאל ברקת, חביב חיים בן אריה, אברהם יצחק רוזנצוויג, וכן השחקן נתי רביץ שמפתיע ומתגלה כזמר.

מופע ההשקה שתוכנן ביוני בוטל בעקבות פרוץ המלחמה מול איראן. שמש, שהקדימה את ביקורה בארץ אחרי קרוב לשני עשורים, חוותה לראשונה אזעקות, יירוטים ושהייה במקלטים. "דווקא באותם רגעים התחדדה לי ההבנה של השליחות המוזיקלית חוצת האוקיינוסים", סיפרה.

בסופו של דבר התקיים המופע ב"בית היוצר" בנמל תל אביב בתאריך י"ג בתמוז, יום "חג הגאולה" בלוח השנה החב"די. האירוע היה סולד-אאוט יומיים לפני מועדו וכלל את השתתפות כל האומנים והנגנים.