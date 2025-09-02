בכיכר החטופים התכנסו הערב (שלישי) מאות לאירוע "שרים יחד לשובם".

אמונה אור, אחותו של אבינתן החטוף בעזה, אמרה באירוע: "כבר כמעט שנתיים שהחוסר של אבינתן זועק מכל כך הרבה מקומות - בכל מקום התמונה שלו מונחת, מספרת מי היה פה, למי עוד מחכים. בתוך כל אלו, במשך השנה האחרונה, זכיתי למצוא את מרדכי - להיפגש, להתאהב, וברוך השם לפני שבועיים - גם להתחתן.

אבינתן יש לך פה בית, יש לך מקום. תוך כדי שאנחנו נלחמים בכל הכח להחזיר אותך - אנחנו שומרים על הבית, ממשיכים להיות ביחד, לאהוב, ממשיכים להזרים אליו עוד חיים שמחה ואור. כדי שאיפה שלא תהיה תרגיש את המקום הזה, תדע שהוא מחכה לך, אנחנו מחכים לך", הוסיפה.

איריס חיים, אימו של יותם חיים ז"ל, דבירה על חשיבות השבת החטופים לצד השמירה על שלמות העם. "אני כאן כדי להזכיר לעולם שאנו חוזים במו עיננו בתוצאות של שנאה כלפי העם היהודי, את השנאה הזאת ראינו בשבעה באוקטובר, ראינו בטבח של ילדים קטנים, חטיפה אכזרית ורצח של חטופים בשבי. להם נגמר האויר במנהרות, כל אחד מהם שנמצא שם ומחזיק מעמד הוא גיבור על שרוצה לחזור וחייב לחזור. אני ומשפחתי היינו במירוץ הנורא הזה במשך 70 יום, מבחינתנו שם נגמר הסיפור. ביום בו יותם נהרג על ידי אש כוחותנו. יחד עם אלון וסאמר. יותם שרד 65 ימים מתחת לאדמה עם מעט אוכל ומעט אוויר.

מבמה זו אני פונה לעם ישראל להמשיך לאהוב, ללמוד לכבד דעה ולא לשפוט. כוחנו היחיד הוא בלהראות לאומות העולם את החוזק שלנו, את האהבה ולא את הפילוג. מי שהרג בשבעה באוקטובר ואחראי לטבח, לחטופים שעדייו במנהרות הם החמאס ומדינות העולם שמשתפות פעולה עם האנטישמיות הגוברת. האויב האמיתי שלנו נמצא מעבר לגדר", הדגישה חיים.

טל אביטבול, אלמנתו של אליאב אביטבול ז"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, הזכירה גם היא את חשיבות האחדות. "החטופים שלנו עוד לא חזרו. הלב של כולנו איתם והלב הזה צריך לפעום באחדות. בלי מחנות, בלי פילוג. אליאב האמין בזה! אליאב לא רק דיבר על אחדות הוא חי אותה. ולכן, כשהוא יצא לקרב הוא הלך עם מחשבה על שליחות עבור מדינה שלמה, כולם בליבו. היום אני עומדת כאן, מבקשת בשמו - שנבחר לראות אחד את השני. שנחזור להיות עם אחד- לא רק מול אויבים, אלא גם זה עם זה ביום יום. ליבנו נשאר שבור וליבו של אליאב שלי נדם, אך מורשתו, חיבור הלבבות של מדינה שלמה, תמשיך לפעום לעד".