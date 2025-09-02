דובר מפלגת ש"ס אשר מדינה חשף היום (שלישי) את הסיבה לאי קידום החוק לרישום אזורי שאמור היה לפתור את משבר הסמינרים בירושלים ואת בעיית האפליה הנטענת נגד נערות ספרדיות.

על רקע אי-פתיחת שנת הלימודים בחלק מהסמינרים עבור תלמידות העולות לכיתות ט', מדינה הסביר כי קיים פתרון פשוט לבעיה - אך דגל התורה מתנגדת לו בתוקף.

לדברי מדינה, הפתרון המוצע הוא רישום אזורי, שבמסגרתו רוב התלמידות שלמדו במשך כל שנות היסודי יחדיו באותה שכונה, תמשכנה ללמוד כך גם בשנות הסמינר הראשונות. אלא שבראיון הוא חשף כי נציגי הציבור הליטאי האשכנזי בבירה שוללים זאת מכל וכל.

"דגל התורה העבירה לנו בעבר מסרים שאם נקדם 'חוק רישום אזורי' - הם לא יישבו איתנו לעולם באותה קואליציה. מבחינתם זה ייהרג ובל יעבור", סיפר מדינה ברדיו לרדיו 'קול ברמה'.

המתיחות בין המפלגות החלה אתמול כשחבר הכנסת משה גפני מדגל התורה נאם בטקס חנוכת בית ספר בבית שמש וקרא לש"ס: "תפתחו מוסדות חינוך חדשים כנאה וכיאה לציבור איכותי, כדי שיהיה לבנות שלכם איפה ללמוד בנחת ובהרחבה, מבלי שיצטרכו להצטופף במוסדות שלנו".

ש"ס מיהרה להגיב לדברי גפני וציינה כי "משימת חייה של תנועת ש"ס היא הקמת מוסדות חינוך לתפארת עבור הציבור הספרדי, וכך היא פועלת בהצלחה רבה עשרות שנים".

הסיעה הוסיפה באירוניה: "יישר כוח לרב משה גפני, שהבהיר עד כמה חשוב שתנועת ש"ס תמשיך להיות חזקה ועצמאית."

ראש עיריית ירושלים משה ליאון התייחס היום למשבר בטקס חנוכת בית ספר בנווה יעקב: "כואב לי לדעת שתלמיד או תלמידה בירושלים נשארים ללא מקום לימודים. זה לא משנה מאיזה מגזר אתה מגיע. אני בלילה לא ישן טוב כשאני חושב או יודע שתלמיד או תלמידה בירושלים אין לו מקום ללמוד".