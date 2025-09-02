שוטרי מג"ב עצרו הערב (שלישי) בביתו את טל ינון דרדיק, רועה צאן ואב לשלושה מ'כפר טרפון' - נקודת התיישבות במערב בנימין לאחר שסירב לנטוש עם עדרו ומשפחתו את המקום אחרי שמפקד אוגדת איו"ש הטיל צו שטח צבאי סגור.

דרדיק נעצר והובל לתחנת בנימין, כשאשתו, ילדיו ועדר הצאן שבבעלותו נותרו בשטח. "לקחו אותו הערב בניידת כאילו היה פושע מסוכן, כשרק כמה שעות לפני כן הוא איתר בעצמו שוד עתיקות ערבי במרעה", סיפרה הערב מרים דרדיק, אשתו.

אנחנו עדיין בהלם מזה שאלוף הפיקוד בלוט שממנו נושבת הרוח החליט להפוך את עצם רעיית הצאן, ההיאחזות בהר, לפשע בל יתואר. זהו תקדים מסוכן שלא התרחש מאז הקמת הממשלה", הוסיפה.

"אני קוראת מכן לשר הביטחון, לשר סמוטריץ' וליתר שרי הממשלה - תתעוררו ועצרו את הטירוף עוד עכשיו, כדי שבעלי לא יצטרך לבלות לילה במעצר כאחרון העבריינים", סיכמה.