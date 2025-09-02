הערב (שלישי) הושלם בהצלחה שיגור הלוויין "אופק 19" לחלל. השיגור התקיים באמצעות משגר לוויינים מסוג "שביט" משדה ניסויים במרכז הארץ, תחת ניהול מנהלת החלל במפא"ת, בשיתוף פעולה עם צה"ל והתעשייה האווירית.

הלוויין, "אופק 19", הוא לוויין תצפית מכ"מי בעל יכולות מתקדמות. לאחר השיגור, הלוויין יכנס למסלול סביב כדור הארץ ויעבור סדרת בדיקות לאימות תקינותו ורמת ביצועיו.

תוכנית החלל הביטחונית שבוצעה כוללת שותפות של גורמים שונים מצה"ל, בהם יחידה 9900 באגף המודיעין וחיל האוויר.

התעשייה האווירית פיתחה וייצרה את הלוויין והמשגר כקבלן הראשי של הפרויקט, בשיתוף פעולה עם חטיבת מערכות טילים וחלל, שהובילה את הפרויקט בשיתוף עם חטיבת 'אלתא' שייצרה את המטע"ד ועם מפעל מל"מ שהוביל את פיתוח המשגר יחד עם החברות 'תומר' ו'רפאל' שייצרו את מנועי טיל השיגור.