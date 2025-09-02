שר החוץ גדעון סער תוקף בחריפות את נשיא צרפת שביקר את המהלך האמריקני למניעת ויזות מאנשי הרשות הפלסטינית.

"הנשיא מקרון מאוד מתעניין בויזות לארה"ב עבור אנשי הרשות הפלסטינית. זה מה שמדיר שינה מעיניו. הוא לא מתרעם על ההסתה הפרועה במערכת החינוך הפלסטינית נגד ישראל ויהודים. הוא גם אינו מתקומם על התשלומים שמעבירה הרשות הפלסטינית למחבלים וקרובי משפחותיהם בשיטת ה"pay for slay". ככל שהפשע הטרוריסטי חמור יותר - התגמול המשולם על ידי הרשות הפלסטינית גבוה יותר", כתב סער.

"‏מקרון מנסה להתערב מבחוץ בסכסוך שהוא לא צד לו, וזאת במנותק לחלוטין מהמציאות בשטח אחרי ה-7 באוקטובר", האשים סער.

הוא הוסיף "מקרון מערער את יציבות האיזור במהלכיו וגורר את המערכת האזורית והבינלאומית לצעדים חד-צדדים. מעשיו מסוכנים. הם לא יביאו שלום וגם לא בטחון".

מוקדם יותר כתב מקרון ברשת X על החלטת ארה"ב למנוע ויזות מפלסטינים "ההחלטה האמריקנית לא מקובלת. אנחנו קוראים לבטל צעד זה ולהבטיח ייצוג פלסטיני. מטרתנו ברורה: לגייס את התמיכה הבינלאומית הרחבה ביותר לפתרון שתי המדינות. שום התקפה, ניסיון סיפוח או עקירה בכפייה של אוכלוסיות לא יפגעו במומנטום שיצרנו".