שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, במהלך אירוע הרמת כוסית לעובדי בזק הדתיים, ביקר בחריפות את היועמ"שית.

"היא רודפת את לומדי התורה, חלק ממיעוט מנסה לשנות את חוקי המשחק", אמר קרעי. "אותה אחת שרודפת את לומדי התורה ואת נשות האברכים והעוללים במעונות היום, הודחה מתפקידה ואף צו בלתי חוקי לא יוכל להחזיר אותה".

בהמשך דבריו, התייחס קרעי לנסיונות של מיעוט מסוים לשנות את ערכי הדמוקרטיה בישראל: "אותו מיעוט שמבין שהדמוקרטיה לא מסתדרת לו, ושעם ישראל בוחר לעצמו זהות, ערכים ומדינה יהודית, מנסה לחבל בדמוקרטיה ולשנות את חוקי המשחק. אבל בעזרת השם לא יעלה בידם".

במהלך אותו האירוע הודיע השר כי בקרוב יתחילו לחבר את היישובים שפונו במהלך ההתנתקות בצפון השומרון לסיבים אופטיים. "יחד איתכם, חיברנו כמעט את כל המדינה לסיבים אופטיים, גם אזורים שאף אחד לא חשב עליהם", אמר. הוא ציין כי בתחילת קדנציה שלו חובר היישוב היהודי בחברון, ובקרוב, בעזרתכם, נחבר גם את היישובים שפונו בצפון השומרון, כשהיישוב חומש יהיה הראשון. "תשתיות תקשורת מתקדמות הן הבסיס לצמיחה ולשגשוג של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל", סיכם.