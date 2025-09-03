פחים בוערים ליד בית ראש הממשלה צילום: דוברות המשטרה

משפחות חטופים ומפגינים נגד הממשלה פתחו הבוקר (רביעי) בשלושה ימי מחאות בירושלים בקריאה לסיום המלחמה.

ההפגנות בעיר צפויות להתרכז סביב הכנסת ובית ראש הממשלה ברחוב עזה. המוחים הבעירו פחים סביב מעון ראש הממשלה, במטרה לייצר מה שהגדירו "טבעת אש" סביב האזור. מהמשטרה נמסר כי כתוצאה מכך נפגעו מספר כלי רכב שחנו במקום ופונו מספר תושבים מבניינים סמוכים. לא היו נפגעים בנפש.

אחד מתושבי הבניין ברחביה שלידו הוצתו פחים סיפר לערוץ 7: "כמעט כל הבניין עלה באש וזה היה נגמר באסון כבד ובמותם של אנשים. אני קורא למשטרה לפעול ולעצור את האנרכיסטים".

יעל קופרמן, בין המתבצרות על גג הספרייה הלאומית, אמרה בכאן רשת ב: "אנחנו חייבים לעשות מעשה קיצוני כדי שמישהו ייזכר, אין כזה דבר שמדינה מפקירה את האזרחים שלה. הספרייה הלאומית משקיפה על הכנסת, אנחנו רוצים שיראו אותנו".

מפגינים מול ביתו של השר רון דרמר צילום: עידית אבישי

במקביל, החל מהשעה 6:29 בבוקר מתקיימות הפגנות מול בתיהם של חלק משרי הממשלה. מול בית השר רון דרמר בירושלים הניפו המוחים שלטים בגנותו של השר וקראו את שמות החטופים והחללים שנותרו בשבי.

המוחים שהתבצרו על גג הספריה הלאומית צילום: דוברות המשטרה

מפגינים אחרים צרו על בניין הספרייה הלאומית בירושלים ומשהצליחו להיכנס אליו התבצרו על גג המבנה.

מהמשטרה נמסר: "בשעה האחרונה, קומץ ממשתתפי המחאה בגבעת רם בירושלים הפרו את הסדר הציבורי תוך שעלו על גג מבנה, סיכנו את עצמם ולא נענו להנחיות השוטרים במקום, יצרו פרובוקציות ותלו שלטים, ואף הדליקו רימון עשן. כוחות משטרה ומג"ב שפועלים במקום מאפשרים את קיום המחאה על הרחבה סמוך למבנה, תוך שקצין משטרה כרז לקומץ משתתפי המחאה שעלה על הגג לרדת ולפנותו".