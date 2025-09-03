שבעה משרי הממשלה, בהובלת שר המורשת עמיחי אליהו, פנו במכתב לשר הביטחון ישראל כ"ץ וביקשו להורות על העברת "התותח הקדוש", התותח של צה"ל שירה על אוניית אלטלנה, למרכז מורשת מנחם בגין בירושלים והשר נענה לבקשה, כך דווח בעיתון "ידיעות אחרונות".

נמסר כי "השר הנחה את אנשי משרדו לפעול להעברת התותח למרכז מורשת מנחם בגין, על מנת שיבטא את המשמעות האמיתית של האירוע מתוך הוקרה עמוקה לפועלו ומורשתו של מנחם בגין ז"ל שמנע מלחמת אחים".

התותח מוצג כיום במכללת פיקוד ומטה במחנה גלילות ובשלט שנקבע לידו נכתב "רק לא מלחמת אחים" - משפט שאמר בגין לאנשי האצ"ל.

אלטלנה היתה אונייה שהפליגה מצרפת לישראל ועל סיפונה כ-930 עולים בהם ניצולי שואה לצד ציוד צבאי רב. בגין דרש להעביר חלק מהנשק לאצ"ל וראש הממשלה המנוח דוד בן גוריון סירב והורה להפציץ את הספינה.

שר המורשת הביע שביעות רצון מההחלטה. "זהו תיקון של עוול היסטורי שנמשך 77 שנים. התותח שירה על אלטלנה יעבור סוף סוף למקומו הנכון - מרכז מורשת מנחם בגין. זה לא רק שינוי פיזי של מיקום, זו החזרת האמת ההיסטורית למקומה.

התותח הוצב במשך שנים כסמל לתבונה שמנעה מלחמת אחים, בזמן שהאמת הפוכה - מלחמת האחים נמנעה לא בזכות הירי, אלא למרות הירי. נמנעה בזכות ההחלטה המיידית של בגין שלא להשיב אש, בזכות הריסון העילאי של אנשי האצ"ל. מהיום, כל מי שיבקר במרכז מורשת בגין ילמד כי פעמים שהגבורה האמיתית היא לא בכוח האש, אלא בכוח הריסון. המנהיגות האמיתית נמדדת לא בניצחון על האח, אלא בוויתור שמציל אומה. תודה לשר הביטחון על שנענה לבקשתי ואזר אומץ לתקן את הנרטיב ההיסטורי", דברי אליהו.