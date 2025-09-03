חיסול המחבל בעזה צילום: דובר צה"ל

בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ בהובלת פיקוד הדרום, חוסל במהלך השבוע שעבר במרחב נוציראת, המחבל מצבאח סלים מצבאח דאיה אשר שימש כראש ארגון הטרור כתאא'ב אלמג'אהדין ברצועת עזה.

במסגרת תפקידו כראש ארגון הטרור, עסק בגיוס מחבלים ביהודה ושומרון ובתוך ישראל, באמצעותם קידם והוציא לפועל פיגועים ופעולות טרור. במהלך המלחמה ארגון הטרור בראשותו היה מעורב בקידום פיגועים בשטח ישראל ונגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה.

המחבל מונה לתפקיד ראש ארגון הטרור לאחר ששלושת ראשי הארגון הקודמים חוסלו בתקיפות צה"ל בחודשים האחרונים. חיסולו מהווה פגיעה בהכוונת הטרור מרצועת עזה לשטחי יהודה ושומרון ובתוך ישראל.

בצה"ל מדגישים כי מחבלי ארגון הטרור כתאא'ב אלמג'האדין, לקחו חלק משמעותי במתקפה הרצחנית בשבעה באוקטובר, היו שותפים למעשי חטיפה ורצח זאת מבלי שהכירו את תוכניות ארגון הטרור חמאס, אלא כמימוש וניצול מתווי הטרור של חמאס בשטח המדינה. בין היתר החזיקו בבני משפחת ביבס שנרצחו בשבי.