אני מכירה מעט מאד נשים שמרוצות מהמראה שלהן. זאת בימי אלול אנחנו מדברים תשובה, מקווים להתחלות חדשות, לשינוי הרגלים ולפתיחת דף נקי. גם הגוף מסוגל לתשובה משלו. הוא מעניק לנו הזדמנות שנייה אם רק נקשיב לו.

בהגותו של הרב קוק זצ"ל, מתואר הקשר ההדוק בין התשובה הפנימית לתהליך הריפוי הגופני. הוא מדגיש שהתשובה אינה רק תיקון רוחני, אלא גם תהליך של ריפוי ושיקום של הגוף והנפש יחדיו.

הרפואה של השנים האחרונות מוכיחה שהאדם יכול לשקם מערכות שנפגעו החל מהלב וכלי הדם, דרך הכבד ועד המוח , באמצעות בחירות נכונות, תיקון התנהגותי והתמדה.

הדוגמה המובהקת ביותר היא מערכת הלב וכלי הדם. מחקרים עדכניים מראים כי שינויי אורח חיים על ידי הפחתת עישון, תזונה בריאה ופעילות גופנית לא רק מאטים את התקדמות הטרשת העורקים, אלא עשויים להפוך אותה חלקית לאחור. עורקים שהיו חסומים בהדמיה רפואית הראו שיפור לאחר מספר שנים של הקפדה על דיאטה ים תיכונית ופעילות קבועה. התשובה של הגוף מתבטאת בכך שגם לאחר עשרות שנים של נזק, עדיין אפשר לפתוח פתח חדש לבריאות.

תחום נוסף שבו מתגלה יכולת התחדשות מרתקת הוא הכבד. זהו האיבר היחיד בגוף האדם שמסוגל לגדול מחדש לאחר פגיעה משמעותית. אפילו לאחר כריתה של מחצית ממנו, הכבד יכול לשוב ולתפקד באופן מלא. יחד עם זאת, כאשר שחנה חשיפה כרונית לאלכוהול, או לתרופות מזיקות באופן מתמשך, הוא עלול לפתח צלקות בלתי הפיכות. בדיוק כפי שבתחום הרוחני הפרישה מן החטא הוא תנאי לתשובה רוחנית, כך גם בגוף , הפסקת הפגיעה היא התנאי הראשוני לתשובה אמתית של האיברים.

ועוד. המחקר היום מוצא יותר ויותר עדויות לפלסטיות של המוח. בעבר סברו שתאי עצב שאובדים אינם מתחדשים, אך מחקרים עדכניים מראים כי אזורים מסוימים במוח מסוגלים לייצר נוירונים חדשים גם בגיל מבוגר. תרגול קוגניטיבי, לימוד שפה חדשה, פעילות גופנית ואף מוזיקה יכולים להגביר את היכולת המוחית ליצור קשרים חדשים ולחזק רשתות עצביות.

כך לגבי שיקום המוח אחרי שבץ מוחי. מחקרים שנערכו בעשור האחרון הראו כי גם לאחר פגיעה מוחית משמעותית, תרגול ממוקד של פעילות מוטורית ושיקום קוגניטיבי יכול להוביל להיווצרות קשרים עצביים חדשים. במחקר גדול שנערך בגרמניה, מטופלים ששולבו בתכניות תרגול יום‑יומיות, שכללו פיזיותרפיה, אימון מוטורי ומשחקי מחשבה, שיפרו את התפקוד המוטורי והקוגניטיבי שלהם בחמישים אחוז תוך חצי שנה. המסקנה היא שהמוח מסוגל "לעשות תשובה" ממש כמו הלב או הכבד, אם מעניקים לו את הכלים והמרחב הנכון.

כשם שהלב מסוגל לפתוח עורקים חסומים, הכבד מגדל מחדש את רקמותיו והמוח יוצר מסלולים חדשים, כך גם האדם מסוגל לשנות את דרכיו. התהליך איננו קל. נדרשת מחויבות, חזרה מתמדת ותמיכה נכונה. אולם הידיעה כי הגוף מצויד במנגנוני תיקון פנימיים מעניקה השראה גם לנפש.

בחודש אלול אנחנו נקראים לשוב להרגלי אכילה נבונים, לנשום עמוק יותר, לנוע, לישון טוב, לחזק את המוח והלב. בדיוק כפי שהתורה מזמינה אותנו לבחור בחיים , גם חכמת הרפואה מלמדת שהבחירה הזאת נמצאת במידה רבה בידינו. התשובה של הגוף והתשובה של הנשמה מהדהדות זו בזו, ומזכירות שבכל תחום , תמיד אפשר לשוב, לתקן, ולהתחיל מבראשית.