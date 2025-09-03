נתפסה משקרת: חברת הקונגרס המוסלמית אילהן עומאר פרסמה פוסט בחודש פברואר האחרון בו טענה כי היא "חיה בצניעות" וההון העצמי שלה שווה אלפי דולרים בלבד. אלא שדוחות כספיים שפורסמו בימים האחרונים חושפים כי חברת הקונגרס ובעלה נהנים מהון עצמי של לא פחות מ-30 מיליון דולר.

בפוסט שפרסמה בחודש פברואר טענה עומאר כי משכורתה השנתית בקונגרס, העומדת על 174,000 דולר, הייתה הכנסתה המשמעותית היחידה. "אין לי מניות או בית בבעלותי, ואני עדיין משלמת את חוב הסטודנטים שלי. אולי תנסו לבדוק את הדוחות הכספיים הציבוריים שלי ותראו שיש לי בקושי אלפים, שלא לדבר על מיליונים".

אלא שאתר "וושינגטון פרי בייקון" חושף את המסמכים הפיננסיים שהגישה עומאר, ומהם עולה תמונה שונה לחלוטין. על פי הדוחות עומאר ובעלה נהנים מהון עצמי בשווי של לא פחות מ-30 מיליון דולר, ומעלייה של 3,500 אחוזים בשווי הנקי של ההון שלהם בשנה החולפת לעומת שנת 2023. שווי הנכסים עליהם הצהירו בני הזוג בשנת 2023 עמדו על 65 אלף דולר, לעומת עשרות מיליונים בשנה החולפת.

מהדוחות עולה כי עומאר ובעלה מחזיקים ביקב בסנטה רוזה, קליפורניה, ששוויו מוערך בין מיליון לחמישה מיליון דולר, לעומת הערכת שווי של 15 עד 50 אלף דולר בדוחות קודמים. כמו כן מחזיקה עומאר בחברת הון סיכון בוושינגטון שמוערכת בין 5 ל-25 מיליון דולר.