עימות חריף ויוצא דופן התרחש אמש בין מגיש i24news שרון גל לאלוף (במיל') גדי שמני ששימש בעבר כמפקד אוגדת עזה.

גל פתח בשאלה ותהה "יש תחושה שאתה עובד בלנסות כל הזמן להחליש. שמעתי אותך ברדיו אומר שמדובר במלחמה פוליטית, שעשרות אלפי אנשי מילואים מתגייסים, אז כשאתה אומר שזה פוליטי אתה בעצם עושה פוליטיקה".

שמני הגיב: "לא, אני לא עושה פוליטיקה, אני פשוט מוטרד מאוד מזה שיש ממשלה בישראל שהשיקולים שלה הם לא שיקולים ששמים את ביטחון המדינה בראש סולם העדיפויות. הם לא שיקולים ששמים את החזרת החטופים ואת המצב האסטרטגי של היום שאחרי המלחמה בראש סולם העדיפויות. צריך להגיד שזוז מלחמה שכנראה מונעת על ידי צרכים פוליטיים על ידי רצון להישרדות".

השניים התעמתו סביב השאלה לגבי הנסיגה מציר פילדלפי ושמני זעם על דברי המגיש. "אל תגיד לי שאני אומר סיסמאות. או שתיתן לי לדבר או שאני אסיים את הרעיון הזה עכשיו. אני לא חייב להתראיין אצלך. אם אתה בא לעשות עלי סיבוב תמצא מישהו אחר. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות הכל כדי להחזיר את החטופים - קודם כל. אחר כך נדבר על כל השאר".

"זאת אומרת גם לסגת מעזה ולשחרר מחבלי נוחב'ה. זה המחיר?", שאל גל. שמני הגיב: "עזוב את הסגנון הזה. היית בכנסת, אתה יודע שיש משא ומתן וישראל צריכה לעשות הכל כדי למקסם את התנאים שלה.

גל: אבל אלה תנאים של האויב.

שמני: "זה סיפורי סבתא. יש עסקה על השולחן".

גל: אתה מוכן שוב לסכן לוחמים שכבשו בדם יזע ודמעות חלקים נרחבים מהרצועה וגם את תושבי העוטף?

"זה בדיוק הסיפור שמספרים לכולם ובגלל זה, כאילו, אי אפשר להחזיר את החטופים, כי אם עכשיו ננקוט כל מיני צעדים יחזור השבעה לאוקטובר. האסון הזה לא היה צריך לקרות. יש כאן ממשלה שהביאה אותנו לאסון הזה".

גל: האלוף שמני אתה צריך לומר גם את האמת בקשר לקונספירציות שלך ושל החברים שלך שמחלישים וקוראים לעצור את המלחמה כי שכחתם מה זה ניצחון.

"מה שאתה עושה עכשיו הוא להדהד את התעמולה של בנימין נתניהו כי הוא נתן לך ראיון. שים יד על הלב, תסתכל על עצמך במראה, תבין שאתה תומך בממשלה שמפקירה חיילים, חטופים, מימנה טרור, לא מפיקה לקחים ומדרדרת את מדינת ישראל בכל היבט".

גל: "הכל כי זה ביבי? בזמן מלחמה אין קווים אדומים? אומרים פוליטיקה, עושים פוליטיקה ולא מתחשבים במלחמה? למה אתה מטנף על הציונות הדתית?"

שמני: "אני מטנף על הציונות הדתית? דיברתי על אורית סטרוק, עמיחי אליהו, בן גביר וסמוטריץ'. אלה אנשים מטורפים שיעקדו גם את הילדים שלהם על מזבח האמונות המשיחיות שלהם. הם לא מייצגים את הציונות הדתית. האמונות המשיחיות זה שצה"ל יכבוש את כל רצועת עזה ונחזור להתיישבות לרצועת עזה. בסוף מי שמשלם את המחיר זה חיילים שייהרגו".

גל האשים את שמני שהוא משדר כניעה לאויב והאלוף (במיל') הגיב בזעם: "כניעה זה סיפורים שלך. אנחנו מייצגים את רוב הציבור ואתה מפלג את החברה הישראלית".

לקראת סיום אמר המגיש לשמני "אתה מפלג את החברה הישראלית בלי הפסקה. אני מתפלל ומקווה שתפסיקו עם זה".