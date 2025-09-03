במרגלות מערת המכפלה בחברון מתקיים בשעה זו כנס "רוח אחרת", לציון עשור לפטירתו של הרב משה לוינגר זצ"ל וחמישים שנה להקמת תנועת גוש אמונים.

מהי אותה "רוח אחרת" שבשמה נקרא הכנס? זוהי הרוח שקיבל כלב בן יפונה מן האבות הקבורים בחברון כדי להינצל מעצת המרגלים, והיא הרוח ששרתה על ראשוני המתנחלים בבואם לשנות את פני ההיסטוריה - רוח ארץ ישראל.

האירוע המרכזי המתקיים כעת מוקדש להנצחת מורשתו של הרב לוינגר, שהוביל את חידוש ההתיישבות היהודית בחברון לאחר מלחמת ששת הימים. הרב לוינגר, שנפטר לפני עשור, היה ממייסדי ההתנחלויות ותואר כ"עמוד האש שהלך לפני המחנה". במקביל נערכים פאנלים מרתקים על עתיד ההתיישבות, לצד הופעה מלאה של הזמר ביני לנדאו, שגדל בקריית ארבע.

פעילותו של הרב לוינגר ושל מנהיגי גוש אמונים נשענה על משנתם של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובנו, הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. תורת "מרכז הרב" השפיעה על דורות שלמים של תלמידים שיצאו להקים יישובים ברחבי הארץ, והכנס בוחן כעת את המשך דרכה של ההתיישבות לאור משנתם וחזונו של הרב לוינגר.

בכנס הנערך ברגעים אלו משתתפים מנהיגי ההתיישבות, אנשי אקדמיה ודמויות מרכזיות בציבור הדתי-לאומי. את הפאנלים מנחים העיתונאים עמית סגל, שרה בק ואיתמר פליישמן. כמו כן נמצאים כאן שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת המשימות הלאומיות אורית סטרוק, תושבת חברון. במהלכו מוקרנים לראשונה קטעי ארכיון נדירים לצד ראיונות עם פעילי התיישבות, החושפים פרטים חדשים ומרתקים על ראשית הדרך.

הרב לוינגר זצ''ל יחד עם הרב דרוקמן זצ''ל צילום: נעם ארנון

האירוע שנערך כעת יינעל במופע להקה מלא של ביני לנדאו, ולאחריו יוזמנו המשתתפים להישאר לאמירת סליחות במערת המכפלה. הכנס מיועד לקהל הרחב ומהווה הזדמנות ייחודית להיחשף מקרוב למורשתה של גוש אמונים וליטול חלק בדיון החי על עתיד ההתיישבות בארץ ישראל.