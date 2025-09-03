על רקע משבר האפליה החמור בסמינרים החרדים בירושלים כאשר תלמידות ספרדיות נדחות מסמינרים אשכנזיים על רקע מוצאן האתני, נחשפו אמש עדויות המעלות תמונה מטרידה של הדרה שיטתית ודרישות בלתי חוקיות ממשפחות מזרחיות.

ל', תלמידה בת 13, תיארה את התקופה הקשה שעוברת מאז נדחתה מהסמינר: "אני חצי שנה בבית, בערך מאז המבחנים, מחכים שמשהו יקרה", סיפרה בראיון ליואלי ברים מחדשות 13.

על פי עדותה, במהלך תהליך הקבלה נשאלה שאלות בלתי חוקיות אודות מקום תפילת אביה והשתייכותם של אחיה לישיבות ספרדיות או אשכנזיות.

התלמידה תיארה התנהגות קיצונית מצד מנהלת הסמינר: "המנהלת אמרה שאני 'ברכה לבטלה' וגם אם הרב עובדיה יבוא היא לא תקבל אותי".

על פי עדותה, המוסד אף דרש ממשפחתה להחליף את שם המשפחה, דרישה שסירבה לקיים.

במקרה אחר, מיכל, אמא למספר ילדים, נענתה לדרישות המוסדות ושינתה את שם המשפחה לכזה ש"יישמע יותר משלנו ופחות מזרחי".

"ניסתי לשנות לשני ילדים וזה התקבל", היא תיארה. "אני חושבת שעשיתי להם את הצעד הנכון. טוב להם, מקבלים אותם, הם מאושרים".

עם זאת, הפעולה הותירה אותה עם תחושת כאב: "כואב לי שחלק מהילדים עם שם משפחה אחד וחלק עם שם משפחה אחר, אנחנו אותה משפחה".

יעל, אמא לשתי בנות שנותרו מחוץ למערכת החינוך, מתארת את המצב הקשה: "הדבר הכי גרוע שעברתי בחיים שלי זה לראות את הילדה שלי יושבת בבית ושותקת".

על פי עדותה, בתה הבכורה נשארה ללא שיבוץ חצי שנה, ובעקבות כך נמנע ממנה לרשום גם את הבת הקטנה.

"הבת שלי התקבלה לארבעה בתי ספר טובים בירושלים, אבל האגף לחינוך חרדי החליט שלא", היא מספרת. "על מה ולמה להשאיר ילדה חצי שנה בבית? ילדה מצטיינת בלימודים, מצטיינת חברתית".

יעל מבקרת את הפתרונות הנפרדים המוצעים: "למה אריה דרעי הולך ופותח את הסמינר הישן הספרדי? מי שרוצה להקים בית ספר אשכנזי לאשכנזים בלבד שיפתח בית ספר פרטי. אם אתה חי מהמיסים שלנו - בית ספר לא אמור להיות לפי עדה. הקמת מוסדות לספרדים בלבד לא תפטור את הבעיה. לא באנו להנציח את האפליה".