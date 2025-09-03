חרף המגעים מול יו"ר וועדת החו"ב ח"כ ביסמוט לקידום מתווה לחוק הגיוס, עיתון 'המודיע' מחריף הבוקר את הטון וטוען כי לא תינתן תמיכה לקואליציה בסוגיית התקציב.

"לא יעלה על הדעת שהנציגות החרדית תצביע בעד התקציב או תסייע להעברתו, שעה שעולם התורה נרדף מסע ההסתה וההשמצה נגדו מתלהט ואין עדיין סימן שהדבר הולך להשתנות", כתב העיתון בדיווח בעמוד ראשון.

"מסתבר שדווקא בימים כל כך רגישים כאשר אויבים עדיין מאיימים מכל כיוון הרשויות בישראל עושות כל שבידן כדי לגרום לכך שלומדי תורה שתורתם אומנותם ייעקרו חלילה מבתי המדרש. הדבר שהוא ביסוד החינוך ובבת העין של הציבור החרדי לכל שבטיו, עדותיו וחוגיו - עומד בפני סכנה של ממש", הוסיף.

ביום ראשון האחרון ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר מסרים נוקבים בישיבת הממשלה למפלגות החרדיות וחידד את הצורך בחזרתן לממשלה.

נתניהו הדגיש כי תיקי המשרדים שהועברו לשרים כממלאי מקום ניתנו באופן זמני בלבד: "זה צריך להיכנס להם (לחרדים) עמוק עמוק לראש - החרדים חייבים לחזור לממשלה".

נתניהו הוסיף: "צריך להסביר לחרדים ‘בול בפוני’ שהם חייבים לחזור. אני לא מתכוון לירות להם כדור בראש, אלא שזה ייכנס להם עמוק עמוק".

בדבריו הבהיר כי וק הגיוס חייב לעבור בפתח מושב החורף. "הממשלה שלנו חייבת להמשיך להנהיג גם בשנים הבאות. אם הייתה כאן ממשלה אחרת - לא היינו תוקפים באיראן, לא בתימן ולא בשום מקום", אמר.