יוסי דגן עם השר ההונגרי צילום: מועצה אזורית שומרון

לפני ה"צונאמי המדיני" מצד מדינות רבות באירופה, החל יוסי דגן ראש מועצת שומרון במרתון פגישות עם גורמים אירופיים בכירים בבודפשט, בירת הונגריה, במטרה לחזק את ההתנגדות לסנקציות על ישראל ולגייס תמיכה אירופית בהחלטה האפשרית של ממשלת ישראל להחלת ריבונות ביו"ש.

ראש מועצת שומרון נפגש, בין היתר, עם השר ההונגרי הממונה על הקשר עם האיחוד האירופי, יאנוש בוקה הנחשב למקורב לראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן. הפגישה עסקה בהידוק הקשרים בין מדינת ישראל להונגריה.

במהלך הפגישה, פתח דגן פתח מפות והסביר לשר על החשיבות הביטחונית של השומרון וההתיישבות לקיומה של מדינת ישראל - בוודאי אחרי השבע באוקטובר. הוא המשיך והדגיש את חשיבות השומרון בהיסטוריה היהודית ואת החשיבות העליונה בנתינת מענה חזק ונכון לניסיונותיו של רוה"מ צרפת עמנואל מקרון להקים מדינה פלסטינית.

השר בוקה הצהיר בפגישה על תמיכתו המלאה בישראל: "ברצוני לשלוח מסר של תמיכה וסולידריות לעם ולמדינת ישראל. הונגריה היא ידידה ושותפה אסטרטגית של מדינת ישראל. היחסים בינינו חזקים מאוד, הם מתחזקים מיום ליום ונשארים חזקים גם בזמנים קשים".

ראש המועצה השיב: "אתם תומכים אמיתיים ושותפים אמיתיים של מדינת ישראל ושל כל העם היהודי בעולם. במיוחד בימים אלו, אנחנו יכולים לראות אילו מנהיגים ובאילו מדינות מצביעים ועומדים בצד הנכון של ההיסטוריה. ראש ממשלת הונגריה מר אורבן ואתה עומדים יום אחר יום בצד הנכון של ההיסטוריה. זהו כבוד עבורי להביא לכם את אהבתנו, הערכתנו והסולידריות שלנו. יש לנו אותם ערכים ויש לנו את אותם אויבים - טרור אסלאמי רדיקלי. וביחד, בעזרת ה', ננצח. תודה רבה, אני מעריך מאוד את מנהיגותך ואת השותפות שלך".