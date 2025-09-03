עשרות אלפי תלמידים נהרו השבוע לבתי הספר והישיבות היהודיים הפרוסים ברחבי רוסיה לפתיחת שנת הלימודים.

את הטקס הרשמי במוסקבה ציין רבה של רוסיה, הרב בערל לאזאר, שהשתתף בפתיחת הלימודים בבית הספר "מיר אינטלקט" בשכונת מארינה רושצ'ה.

הרב לאזאר פתח את דבריו בתקיעת שופר והסביר לתלמידים את משמעות חודש אלול, בו "כל אחד ואחת יכולים לגשת ולהתקרב אל הקב"ה, כי המלך בשדה בחודש הרחמים והסליחות".

במהלך הטקס הוא ציין כי עברו בדיוק 35 שנה מאז הגיע לראשונה לרוסיה בשליחותו של הרבי מליובאוויטש.

"לא ידענו אז מה יקרה כאן, איזה סוג של חינוך ילדינו יקבלו, האם בכלל יאפשרו לנו לפתוח כאן בית ספר יהודי", סיפר הרב.

"באותן שנים, כל זה עוד היה אסור בברית המועצות. והנה הנס הגדול קרה, כאן במוסקבה ובהמשך בכל המדינה, בתמיכה מלאה של הממשלה, הרואה באור חיובי את התפתחות הקהילה היהודית והענקת חינוך יהודי".

במשרדי החינוך "אור אבנר" במוסקבה דיווחו על הצלחת פתיחת שנת הלימודים בכל הערים ברוסיה. במסגרות הלימודים השונות משתתפים עשרות אלפי תלמידים בכל רמות מוסדות החינוך, המותאמים לכל גיל ושכבה. בוגרי המוסדות התפזרו לאורך השנים בכל העולם והקימו מאות אלפי בתים יהודיים.

השנה נרשמה צמיחה בישיבות ברוסיה, הן במספר התלמידים והן בהגדלת הצוות החינוכי, כדי לתת יחס אישי לתלמידים הלומדים במתחמי הישיבות במוסקבה ובערים נוספות. מנהלי המוסדות השקיעו במהלך הקיץ בשיפוץ והרחבת המקום לקליטת התלמידים בתנאים מיטביים.