באחד משטחי B בבנימין, הממוקם בין הכפרים רמון ודיר דבואן, צומחת גבעת עוז יאיר - מאחז יהודי חדש שהוקם לפני יותר מחצי שנה.

המקום נקרא על שמו של אברהם יאיר שטרן, לוחם בתנועת הלח"י, ומהווה נקודת חיץ אסטרטגית המונעת את מגמת התרחבות הכפרים הערביים שבאזור.

הגבעה מוקמת על האדמות שבין הכפרים, חוצצת ביניהם ומונעת את ההתקדמות למרחב נוסף שהיה עתיד להיות חלק ממדינה פלסטינית. בעת הקמת הגבעה, תושבי הכפר רמון היו בעיצומן של עבודות להקמת שכונה חדשה בכפר, אך עם הגעת יהודים למקום הוקפאו מיד את העבודות. גם ארבעה מאהלים של בדואים שנמצאו באזור נסוגו מאז ההקמה.

גבעת עוז יאיר לא רק מונעת את ההתפשטות הפיזית אלא מייצגת שינוי היסטורי משמעותי, כשהיא עומדת כנגד הסכמי אוסלו שהובילו להקצאת שטחי B, מהלך שהוכיח את כשלונו בהבאת ביטחון ויציבות. כפי שכולנו ראינו באסון בשמחת תורה. מיקומה של הגבעה מסמל חזרה לעמידה איתנה ועצמאית, מתוך רצון לתיקון העוול ההיסטורי ולחיזוק הנוכחות היהודית והחזרת הביטחון לכל שטח בארץ ישראל.

למרות האתגרים הלא פשוטים, הכוללים התנכלויות מצד מערכת הביטחון וחוסר בתשתיות חיוניות כמו מים וחשמל, תושבי הגבעה - גרעין בחורים ושתי משפחות - ממשיכים לשמור על המקום בנחישות יוצאת דופן. כעת הם יוצאים בקמפיין גיוס כספים מיוחד, שמטרתו לחבר את הגבעה לתשתיות מים וחשמל ולשפר את שבילי הגישה לגבעה, כדי לאפשר למשפחות נוספות להצטרף ולחזק את ההיאחזות הקריטית במקום.

